Se vuoi metterti a dieta per perdere peso perché pensi di avere un paio di chili in più, cerca prima di capire se hai bisogno di mangiare di meno. Come? Analizza se stai consumando calorie extra senza accorgertene, a causa per esempio della fame nervosa.

Questo non è certo un momento storico semplice. Studi scientifici dimostrano che la pandemia sta mettendo a dura prova il nostro umore. Ci sentiamo frustrati, stressati e confusi. Questa situazione può comportare l’aumento di quella che viene chiamata “fame nervosa”. Ci concediamo tanti snack fuori pasto e, soprattutto, riempiamo il piatto con più cibo di quello che dovremmo mangiare.

– Leggi anche: Dieta, 6 consigli per combattere la fame nervosa e perdere peso più facilmente

Fame nervosa e aumento di peso

Questo ovviamente si traduce in aumento di peso. Pertanto, la prima cosa da fare quando pensiamo che dovremmo mangiare di meno, è ascoltare il nostro corpo. Come sottolineano a Hola gli psicologi del GrupoLaberino, “per rimediare dobbiamo indagare su noi stessi. Possiamo farlo da soli o con l’aiuto di un professionista. Dobbiamo accettare quello che ci accade intorno e superarlo, in modo che questo non influisca sulla nostra qualità di vita o sulla nostra alimentazione”.

Queste sono alcuni modi per combattere la fame emotiva e mangiare di meno in modo sano.

Tieni la mente occupata

Non soffermarmi sui pensieri negativi inerenti al futuro, ad esempio, cosa succederà questo autunno, cosa succederà al mio lavoro, ecc. Occupati del presente e attività divertenti e che richiedono concentrazione. Ad esempio, dipingi. Non è necessario stare di fronte a una tela. Puoi acquistare dei mandala da colorare. Ti impegnano e sono rilassanti. Ed eviteranno un viaggio al frigorifero.

Pratica qualsiasi sport che ti tiene motivato

Anche se è una semplice camminata. Muoviti, è molto efficace per ridurre l’ansia. Inoltre, mentre ti alleni, sarai lontano dalla cucina e brucerai calorie, riducendole così dall’introito giornaliero. Gli esperti consigliano almeno 40 minuti di attività fisica al giorno.

– Leggi anche: La camminata fa dimagrire ma solo se la fai in questo modo.

Medita contro i picchi di stress

La meditazione o il mindfulness hanno dimostrato di essere tecniche di rilassamento molto efficaci per coloro che soffrono di ansia. Se pratichi regolarmente una di queste discipline, il tuo desiderio di mettere sempre qualcosa in bocca diminuirà.

– Leggi anche: Cosa dice la scienza sugli effetti della meditazione

Bevi acqua

Oltre a essere necessaria, l’acqua aiuta a ingannare lo stomaco. Ti fa sentire sazio e ti aiuta a mangiare di meno. Molte volte infatti pensiamo di avere fame, mentre in realtà abbiamo solo sete. Pertanto, quando non è ora di pranzo e devi andare a fare uno spuntino, bevi prima un bicchiere d’acqua e attendi qualche minuto. Forse con ciò placherai la voglia di mangiare.

Non esagerare con il caffè

Bere troppe bevande stimolanti come caffè o tè per “ingannare” la tua fame non è una buona idea. E, naturalmente, nemmeno fumare per evitare di mangiare è nemmeno una sana abitudine. Questi “rimedi” ti faranno sentire più nervoso, quindi i tuoi livelli di ansia aumenteranno e finirai per mangiare di più.

Stai attento agli snack

Se avessimo una calcolatrice che ci dice automaticamente quante calorie extra e talvolta vuote stiamo consumando attraverso gli spuntini di cui non abbiamo veramente bisogno, saremmo sorpresi. La fame emotiva, come sottolineano gli esperti, è strettamente correlata al consumo di cibi zuccherini. La cosa migliore è optare per scelte più sane come frutta secca, yogurt naturale, frutta o verdura di stagione.

Mangia proteine

Gli alimenti ricchi di proteine ti aiutano a sentirti sazio. Quindi, se sei una di quelle persone che mangia tutto il tempo, fai questo piccolo cambiamento: mangia più pasti al giorno, per esempio 6 invece di 5. Ma falli di buona qualità e sani. E, soprattutto, introduci proteine. Ad esempio, tra i pasti principali, mangia uno yogurt naturale, uova, formaggi magri.

– Leggi anche: Dimagrire senza mettersi a dieta, è possibile?

Affidati agli infusi

Tiglio, melissa, fiori d’arancio, valeriana… sono infusi che riempiono lo stomaco, rilassano e aiutano a calmare la fame nervosa. Puoi anche scegliere il rooibos, un tipo di tè che non contiene caffeina.

– Leggi anche: Ti spieghiamo perché dovresti includere questi infusi nella tua colazione

Non rinunciare allo yogurt

Alcuni studi suggeriscono che lo yogurt aiuta a perdere peso. Forse da solo non ti farà dimagrire, ma è vero che se scegli lo yogurt magro senza aggiunta di zuccheri, ti aiuterà a sentirti sazio con poche calorie. Inoltre, aiuta a proteggere la flora batterica intestinale e ti farà sentire meglio.

– Leggi anche: Come può cambiare il tuo corpo se mangi uno yogurt al giorno

Contatta uno specialista

Se anche mettendo in pratica questi suggerimenti e impegnandoti non riesci a controllare la fame nervosa, sentiti libero di consultare uno specialista. Ti aiuterà a scoprire qual è la causa di questo disagio per gestirlo, e porre fine alla fame emotiva una volta per tutte.