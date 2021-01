Una dieta ferrea può risultare dura da mantenere a lungo termine e in alcuni casi per restare in forma basta seguire uno stile di vita sano.

Questo non significa che è possibile perdere peso senza restrizione calorica, portando avanti un regime alimentare fatto di eccessi culinari e poco movimento.

Tamara Willner, nutrizionista di Second Nature, sottolinea che c’è una grande differenza tra apportare cambiamenti sani e sostenibili al proprio stile di vita e seguire diete alla moda, irregolari, che siano drastiche o meno.

8 consigli per restare in forma senza seguire una dieta drastica.

Partiamo dall’approccio mentale. Bisogna abbandona la mentalità del “tutto o niente” e accettare che possono esserci delle eccezioni.

A meno che tu non stia seguendo una dieta proteica sotto controllo medico, una pizza a settimana non sarà colpevole dei tuoi chili di troppo.

Se non riesci a rinunciare al dolce, opta per la cioccolata fondente (dall’85 al 100% di cacao), senza zuccheri aggiunti.

Non dimenticarti mai di bere a sufficienza. Una corretta idratazione è alleata per regolare il senso della fame, eliminare le tossine in eccesso e accelerare gli effetti di una dieta ipocalorica attraverso il meccanismo della termogenesi.

Cerca di fare attività aerobica 3-4 volte a settimana per almeno 30-40, che sia camminata, jogging o andare in bici.

Tieni sempre a bada lo stress, dedicandoti ad attività che migliorano l’equilibrio mentale e il benessere fisico: aiutati con meditazione, yoga e tecniche di respirazione consapevole.

Mangia di più durante i pasti in modo da essere piena e resistere alla tentazione di fare uno spuntino al di fuori dei “famosi” 5 pasti al giorno.

Frutta, verdura, pesce e cereali integrali. Tre pilastri per la dieta della salute delle ossa delle donne.

Questi alimenti sono protagonisti di una dieta considerata anti-infiammatoria e che può prevenire anche le fratture, come evidenziato da uno studio della Ohio State University.

Mai senza…legumi, ottimi alleati della dieta per il potere saziante dato dalle proteine di cui sono composti.

Si abbinano facilmente a tutte le diete grazie al loro apporto di proteine e fibre. Foto di Pexels da Pixabay.