Borse da donna color sorbetto: il must estivo in città e in vacanza

Sarà un’estate a tutto colore, a dimostrarlo sono le ultime tendenze moda che mettono in evidenza le numerose borse da donna color sorbetto presenti in tantissime collezioni.

It bag compatte, maxi-shopper, handbag: c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra i modelli proposti dai marchi luxury e da quelli prêt-à-porter nella gamma di borse da donna disponibili per la primavera estate ma tutte hanno in comune un dettaglio… le cromie sorbetto.

Borse da donna color sorbetto: il trend dell’estate

L’estate è arrivata, e con essa la voglia di tonalità fresche e vivaci che rispecchiano il nostro mood spensierato. Le borse da donna color sorbetto sono l’accessorio must-have del periodo, perfette per dare un tocco di allegria agli outfit estivi, sia in città che in vacanza.

I toni pastello ma carichi, ispirati ai gusti fruttati dei gelati estivi, come il limone, la fragola, il menta e il pesca, regalano le positive vibes che stiamo cercando. Pratiche e stilose, le it bag sono perfette per accompagnarvi nelle passeggiate sul lungomare, nelle serate estive e nelle camminate alla scoperta delle più belle città d’arte.

Spiccano senza dubbio per versatilità: si ha modo di passare facilmente da un look da giorno a uno da sera, sempre con un tocco di classe e originalità. Insomma, anche con una sola di queste borse da donna nel guardaroba (o in valigia) le possibilità di abbinamento sono tantissime! Marcia in più? Con tantissime varietà di forme e misure, vi basterà scegliere quella più adatta ai vostri gusti.

5 borse da donna sorbetto perfette per la spring summer 24

Chi cerca ispirazione per lo shopping può prendere in considerazione queste 5 borse da donna color sorbetto che si adattano alla perfezione alle tendenze primavera estate:

Jacquemus, Le Chiquito Moyen . Compatta e stilosissima, è disponibile in arancione saturo che sembra un omaggio alla papaya. Realizzata in pelle, ha un pratico manico per essere indossata come handbag ma vanta in aggiunta una tracolla per chi preferisce indossarla crossbody;

MC2 Saint Barth, Spugna mini bag Vanity . Il modello più amato dell’azienda viene interpretato in light blue per la stagione. Realizzata in spugna e cotone, è perfetta per l’estate ma non solo. A renderla speciale gli iconici bordi sfrangiati, l’interno rivestito a righe bianche e rosse e l’immancabile logo lettering frontale;

Guess, borsa a tracolla Etel . Da indossare a spalla o crossbody, questa mini bag giallo lime vi conquisterà. Realizzata in finta pelle, presenta una texture in rilievo e tracolla con catenella in abbinamento. La chiusura a bottone magnetico la rende estremamente pratica;

Pinko, Love One . Si veste di color sorbetto ispirandosi al gelato all’amarena la tracolla dell’azienda che si riconosce tramite il logo con uccellini dorati. Questa proposta in pelle ha una pratica chiusura con bottoni e si distingue per misure estremamente slim, risultando perfetta all’interno di uno zainetto usato come bagaglio a mano;

Zanellato superbaby Daily Candy . La Postina color latte menta in pelle martellata è un gioiellino. La delicata sfumatura romantica si abbina bene alle nuances di tendenza e le misure super slim sono top per la sera.

Dal lampone al giallo limone, dall’arancio papaya al rosso anguria fino al rosa pompelmo: l’estate si tinge di sfumature frizzanti per impreziosire i look e abbinarsi con facilità a tutte le palette cromatiche trendy della stagione.