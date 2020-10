Un vaetto di yogurt al giorno può essere la chiave per condurre una vita sana. Sebbene lo associamo subito come elemento che fornisce calcio alle nostre ossa, lo yogurt non è solo questo ma molto di più ed è ricco di sostanze benefiche. Scopri alcuni dei motivi per cui dovresti mangiare uno yogurt al giorno.

Fornisce nutrienti

Uno yogurt al naturale fornisce proteine, vitamine, minerali come calcio, magnesio e fosforo, proteine ​​e pochissimi grassi. Con così tante qualità, non sorprende che venga incluso nella dieta fin dalla tenera età. Questo mix di nutrienti migliora il nostro sistema immunitario.

Un vasetto di questo alimento contiene in media 8 grammi di proteine. Inoltre, se non hai intolleranza al lattosio, è uno dei migliori prodotti, dopo il latte, per assicurarti di assumere la quantità di calcio necessaria.

Non solo: contiene anche vitamina B12 che aiuta a prevenire le malattie cardiache.

Aiuta a mantenerti in forma

Grazie al suo contenuto proteico, lo yogurt ha la proprietà di regolare l’appetito. I nutrizionisti lo consigliano in qualsiasi dieta equilibrata ed è un alimento molto comune nelle diete dimagranti. Uno yogurt a metà mattina o pomeriggio diminuisce la sensazione di appetito e aiuta ad arrivare ai pasti principali con meno fame nervosa.

Contribuisce a regolare il transito intestinale

Se consumato quotidianamente, aiuta a regolare il transito intestinale contrastando la stitichezza e aiutando a prevenire le infezioni gastrointestinali. Inoltre, se soffri di bruciore di stomaco, il consumo regolare di questo prodotto lattiero-caseario può aiutarti a tenerlo sotto controllo.

Tutti i vantaggi dei probiotici presenti nello yogurt

Il consumo regolare di probiotici, come lo yogurt, aiuta a mantenere equilibrata la flora intestinale. I cosiddetti “batteri buoni”, che vivono nell’intestino, sono essenziali per la digestione e per prevenire le malattie legate all’intestino. Il consumo di probiotici è consigliato anche quando si segue una terapia di antibiotici per prevenirne gli effetti collaterali.

Fa bene ai denti

Questo alimento fa bene ai denti. A patto, ovviamente, di scegliere quelli naturali e senza aggiunta di zuccheri. Il suo apporto di calcio aiuta a mantenere denti sani e forti sia nei bambini che negli adulti. Lo yogurt fornisce anche omega 3, non in quantità molto elevate ma comunque significative.

Scegli lo yogurt giusto

Potrai approfittare dei benefici di questo alimento a patto di scegliere quello naturale e senza zuccheri. Se non ti piace, potrai addolcirlo a casa con prodotti naturali, anche se la versione migliore e super sana è sempre quella al naturale.

Alcune opzioni salutari per dare un sapore diverso allo yogurt bianco sono l’ aggiunta di pezzi di frutta, miele o sciroppo.