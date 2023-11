Tumore al seno, in Italia 6mila casi l’anno per l’abuso di alcol

L’abuso di alcol può essere un pericoloso alleato nel rischio di sviluppare il tumore al seno, con 6000 nuovi casi registrati ogni anno in Italia, pari all’11% delle nuove diagnosi. Gli oncologi allertano sull’urgenza di azioni mirate per aumentare la consapevolezza delle donne riguardo a questo rischio spesso sottovalutato. Nel frattempo, i progressi della ricerca oncologica hanno portato la sopravvivenza a 5 anni per il tumore al seno dal 30% al 90% in cinquant’anni.

Il Legame tra Alcol e Tumore al Seno

L’etanolo, componente principale dell’alcol, è particolarmente tossico per le donne, eppure molte sono ancora poco informate sui rischi. Il congresso dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha sottolineato che il 23% dei casi di cancro al seno è causato da fattori di rischio evitabili, tra cui l’alcol. L’etanolo stimola l’azione degli estrogeni, ormoni responsabili della crescita del 70% dei tumori al seno. Il rischio aumenta ulteriormente se si associa l’alcol ad altri fattori come il fumo.

Statistiche Preoccupanti

In Italia, numerose donne sono esposte a rischi evitabili, come il 36,9% che è sedentario, il 26,8% in sovrappeso, l’11,1% obeso, il 15,3% fuma e l’8,7% consuma alcol in quantità a rischio. Gli oncologi sottolineano che il limite di consumo alcolico sicuro è di 20 grammi al giorno per gli uomini e 10 grammi al giorno per le donne.

Progressi nella Ricerca Oncologica

In concomitanza con la preoccupante crescita dei casi di tumore al seno, l’Aiom celebra i progressi della ricerca oncologica italiana. La sopravvivenza a 5 anni è ora del 90%, un notevole aumento rispetto al 30% di cinquant’anni fa. La diagnosi precoce, insieme alle terapie mirate, immunoterapia, chirurgia, chemioterapia, terapia ormonale e radioterapia, ha trasformato il tumore al seno da una condanna a una malattia cronica gestibile.

L’abuso di alcol è un fattore di rischio significativo per il tumore al seno, ma la consapevolezza e gli stili di vita sani possono ridurre il rischio di recidiva e mortalità. Mentre l’Italia affronta sfide legate a fattori di rischio evitabili, i progressi della ricerca oncologica offrono speranza e nuove prospettive per le pazienti affette da tumore al seno. La collaborazione tra medici, pazienti, cittadini e istituzioni è fondamentale per continuare a guidare questi progressi e migliorare la salute delle donne italiane.