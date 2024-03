Uniqlo a Roma quando apre? C’è la data

Uniqlo apre a Roma e adesso c’è anche la data. Il rinomato marchio di abbigliamento giapponese si prepara ad aprire le porte del suo nuovo store nella prestigiosa cornice della Galleria Alberto Sordi a Roma il prossimo 18 aprile. Questo annuncio è accompagnato dalla notizia dell’apertura di un secondo negozio a Milano, nella rinomata Piazza Gae Aulenti, che si aggiungerà al già esistente punto vendita in piazza Cordusio.

La filosofia Uniqlo

Uniqlo è noto per la sua filosofia incentrata su capi d’abbigliamento semplici, funzionali e accessibili a tutti. Il brand giapponese si distingue per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno nel rendere la moda accessibile a una vasta gamma di consumatori.

Today’s classic, la campagna di lancio

Per celebrare l’arrivo a Roma, Uniqlo ha lanciato la campagna “Today’s Classic”, che riflette la sua filosofia di moda senza tempo. La campagna ha come protagonisti sei personaggi della scena romana, ognuno dei quali incarna lo spirito e lo stile distintivo del marchio.

Alessandro Poggi, head of marketing di Uniqlo Italia, commenta: “La parola ‘classico’ è simbolo di una bellezza senza tempo, di qualcosa che è fatto a regola d’arte e ha un valore duraturo. Roma fa da sfondo alla campagna che è stata concepita per raccontare il nostro legame con la città e che ha l’obiettivo di promuovere un dialogo in continua evoluzione con le comunità locali.”

La campagna “Today’s Classic” presenta una selezione di capi essenziali della collezione Primavera/Estate 2024 di Uniqlo, caratterizzati da combinazioni senza tempo e sofisticate palette di colori. I sei protagonisti della campagna interagiscono con la città di Roma, visitando luoghi iconici come il Pantheon, il mercato storico di Campo dei Fiori e la facciata di Palazzo Zuccari.

I sei personaggi fotografati nella campagna rappresentano una varietà di talenti e passioni, ognuno dei quali porta il proprio contributo unico allo spirito di Uniqlo. Tra di loro troviamo:

Giacomo Ferrara, attore, noto per le sue interpretazioni in campo cinematografico e televisivo. Ludovica Gargari, influencer nel mondo del food, condivide la sua passione per la cucina e la gastronomia attraverso i social media. Dylan Tripp, designer floreale creativo, specializzato nella creazione di opere d’arte floreali uniche e innovative. Carolina Venosi, autrice della pagina social “Rome is More”, condivide la sua visione della città eterna attraverso foto e storie coinvolgenti. Andrea Mercuri, fondatrice di Edicola Erno, un punto di riferimento per l’editoria indipendente e alternativa a Roma. Francisco Kevin Silva, skateboarder appassionato, incarna lo spirito giovanile e dinamico della città.