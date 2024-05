Bava di lumaca: i 5 principi che proteggono pelle e unghie

No, “bava di lumaca” non è una particolare espressione poetica per rappresentare una sostanza un po’ particolare presente all’interno di alcuni cosmetici. Si intende letteralmente quello che dice: la sostanza prodotta dall’animale quando si muove. Sebbene istintivamente dal vivo in pochi sarebbero disposti a toccarla e tanto meno a spalmarsela sulla pelle, una volta raccolta e lavorata all’interno di creme e oli viene invece volentieri utilizzata da chiunque ne conosca le proprietà.

La bava di lumaca ha funzione protettiva: in effetti tiene al riparo l’animale delle asperità del terreno e sostiene il meccanismo di rigenerazione cellulare in caso di piccole ferite.

Tutti i vantaggi che possiamo sfruttare anche noi, utilizzando i prodotti cosmetici bava di lumaca per avere pelle più giovane e anche unghie più forti.

I vantaggi per le unghie

Come abbia detto, la bava prodotta dalle lumache aiuta il processo di rigenerazione. Ecco quindi come viene in soccorso anche delle nostre unghie, quotidianamente sottoposte a stress da usura. Utilizzando creme specifiche ogni giorno renderemo il letto ungueale più forte e resistente, oltre ad accelerare la guarigione di escoriazioni e piccoli graffi che si formano nella zona delle cuticole.

Anche in seguito a trattamenti dalla manicure, soprattutto dopo la rimozione del semi permanente, un buon prodotto a base di lumaca è l’ideale per fornire alle unghie e alla pelle delle mani il nutrimento e l’idratazione necessaria per rigenerarsi e mostrare un aspetto luminoso e giovanile.

Come agisce la bava di lumaca

Come può una sostanza così ridotta all’apparenza apportare così tanti benefici? Grazie agli elementi che la compongono, ognuno dei quali è un toccasana per il derma umano.