Cancro al seno, l’esercizio fisico alleato: c’è un legame diretto

L’esercizio fisico è un’arma di prevenzione contro molte malattie, ma un recente studio ha trovato un legame diretto tra contrazione muscolare e una riduzione della possibilità di ammalarsi di cancro al seno. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Fisiologia da un team di ricercatori del Texas A&M.

“Per questo studio, abbiamo dato uno sguardo più profondo alla relazione tra persone che si allenano di più e avevano meno rischio di cancro; in precedenza, si credeva che non ci fosse nulla di meccanicamente collegato. Piuttosto, erano solo i benefici generali visti nel tuo corpo a causa di uno stile di vita sano”, ha detto Amanda Davis, prima autrice sul giornale e professore assistente clinico presso la Texas A&M School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences (VMBS).

“Questi dati sono eccitanti perché mostrano che durante la contrazione muscolare, il muscolo sta effettivamente rilasciando alcuni fattori che uccidono o almeno diminuiscono la crescita di cellule neoplastiche (anormali, spesso cancerose)”.

“Anche semplici forme di contrazione muscolare, sia che si tratti di una passeggiata o che si alzi a ballare nella tua canzone preferita, possono svolgere un ruolo nel combattere il cancro al seno. Il grande messaggio è alzarsi e muoversi“, ha continuato.

Esercizio fisico utile per la prevenzione del tumore alla mammella

L’esercizio fisico regolare non solo potrebbe portare a una comunicazione interrotta nelle cellule cancerose per fermare la loro crescita, ma i fattori rilasciati dall’esercizio possono anche svolgere un ruolo nella prevenzione dello sviluppo del cancro al seno in primo luogo.

“Questi sono dati sicuramente entusiasmanti che abbiamo riguardanti l’esercizio fisico e il cancro al seno”, ha detto Davis. “Tuttavia, l’esercizio fisico non è una garanzia al 100%”. Ulteriori ricerche in questo settore aiuteranno a identificare perché alcune persone che si allenano regolarmente sono ancora colpite dal cancro al seno. Fonte: Medical X Press.