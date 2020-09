Riuscire a dimagrire la pancia e ottenere un girovita tonico è un desiderio comune. È molto importante specificare che, quando si parla di dimagrire, non si fa riferimento solo a un fatto estetico ma soprattutto di salute.

Il grasso in eccesso sulla pancia, infatti, è una delle cause principali di molte malattie, tra cui diabete, ictus, infarto, sindrome metabolica.

Quando si ha come obiettivo quello di perdere il grasso localizzato sulla pancia è fondamentale farsi seguire dal proprio medico o esperto di nutrizione, che saprà consigliarci la migliore dieta adatta al nostro caso.

In generale, migliorare la propria dieta, adottare uno stile di vita attivo, ridurre lo stress e apportare altri piccoli cambiamenti allo stile di vita può aiutarti a perdere il grasso sulla pancia in modo efficace e duraturo.

L’NHS, sistema sanitario nazionale del Regno Unito, da alcuni anni ha avviato un programma volto a incoraggiare i pazienti a seguire una dieta più sana e fare esercizio fisico.

Sul sito, ha elencato alcuni consigli utili ed efficaci per riuscire a dimagrire in modo sano.

Per quanto riguarda l’alimentazione

Non saltare la colazione. Saltare la colazione non ti aiuterà a perdere peso. Al contrario, potresti privarti di nutrienti essenziali, e potresti finire per fare più spuntini (e meno salutari) durante il giorno a causa della fame.

Fai dei pasti regolari. Mangiare a orari regolari durante il giorno aiuta a bruciare calorie a un ritmo più veloce. Attenua anche la tentazione di fare uno spuntino con cibi ricchi di grassi e zuccheri.

Mangia molta frutta e verdura. Frutta e verdura contengono poche calorie e grassi a fronte di tante fibre, vitamine e minerali: 3 ingredienti essenziali per dimagrire in modo efficace.

Una revisione di 10 studi portata avanti dai ricercatori dell’Università di Sydney, Australia, ha suggerito che l’assunzione di almeno quattro porzioni al giorno di verdura può avere ripercussioni positive sulla circonferenza della vita delle donne.

Mangia cibi ricchi di fibre. Chi assume la giusta quantità di fibre nell’alimentazione quotidiana, non solo corre meno rischi di ingrassare, ma facilita il dimagrimento. Gli alimenti ricchi di fibre possono aiutarti a sentirti più sazio più a lungo, perfetto per perdere peso. La fibra si trova solo negli alimenti vegetali, come frutta e verdura , avena, pane integrale, riso integrale e pasta , fagioli, piselli e lenticchie.

Dimagrisci con lo stile di vita

Diventa più attivo. Essere attivi è la chiave per perdere peso e non reingrassare. Oltre a fornire molti benefici per la salute, l’esercizio fisico può aiutare a bruciare le calorie in eccesso che non puoi perdere con la sola dieta. Riuscire a muoversi di più è facile. Scegli le scale al posto dell’ascensore, parcheggia l’auto lontana dal luogo in cui ti stai recando, oppure vai a piedi.

Bevi molta acqua. Puoi ridurre al minimo la ritenzione idrica e il gonfiore addominale bevendo molta acqua. Bere un bicchiere d’acqua prima di un pasto aiuta anche a riempire lo stomaco e a controllare la quantità delle porzioni. Inoltre, spesso le persone confondono la sete con la fame. Puoi finire per consumare calorie extra quando un bicchiere d’acqua è davvero ciò di cui hai bisogno.

Impara a leggere le etichette: Sapere come leggere le etichette degli alimenti può aiutarti a scegliere opzioni più sane. Usa le informazioni sulle calorie per capire come un determinato alimento può adattarsi al tuo fabbisogno calorico.

Non avere in dispensa cibo iper calorico. Per evitare la tentazione, non fare scorta di cibo spazzatura. Invece, opta per spuntini sani. Per esempio frutta, gallette di riso non salate, dolci leggeri fatti in casa, mais al naturale che puoi far diventare popcorn senza aggiunta di grassi.

Riduci l’alcol. Un bicchiere di vino standard può contenere tante calorie quanto un pezzo di cioccolato. Nel tempo, bere troppo può facilmente contribuire all’aumento di peso.

