Per riuscire a dimagrire in modo sano e duraturo, è importante più che la dieta ferrea uno stile di vita salutare. Se vuoi dimagrire non pensare di riuscire a perdere peso in poco tempo ma pensa più in grande. Inizia a mangiare bene e salutare e, con il tempo, il tuo fisico ringrazierà.

Gli esperti consigliano 5 pasti al giorno ben bilanciati, e sottolineano l’importanza della colazione.

Per questo motivo è importante consumare una colazione sostanziosa e genuina, in modo tale da riuscire ad affrontare al meglio la giornata fornendo al nostro corpo le energie di cui ha bisogno.

Ma è proprio a colazione che spesso tendiamo a fare un grosso errore che può pregiudicare l’esito della nostra dieta.

C’è infatti un alimento molto popolare e gettonato durante le diete dimagranti, che potrebbe mettere a repentaglio le tue possibilità di perdere peso.

Come spiega l’Express Online, fare colazione solo con yogurt magro e frutta non è una buona scelta.

Colazione con yogurt magro e frutta, perché è un errore se vuoi dimagrire

Può sembrare una sorpresa per chi è a dieta, perché generalmente fare colazione con yogurt magro e frutta sembra una scelta salutare.

Tuttavia, come spiegano gli esperti, una colazione a basso contenuto di grassi come quella composta solo da yogurt magro e frutta probabilmente non sazierà abbastanza.

Con il risultato che, poco dopo, si avrà di nuovo fame e chi è a dieta sarà portato a sgarrare durante la giornata.

Adam Kelinson, chef professionista, atleta e autore di The Athlete’s Plate, ha spiegato a Men’s Health:

“In apparenza, sembra che questa sia una buona opzione per iniziare la giornata, e in effetti è decisamente meglio di molte altre scelte”.

Il problema, tuttavia, è che si tratta di una colazione ricca di zuccheri semplici che il nostro corpo brucerà rapidamente.

Inoltre, la mancanza di grassi nello yogurt magro ti farà sentire affamato prestissimo.

La colazione migliore

È molto meglio scegliere una colazione a base di proteine di qualità.

Ad esempio, lo yogurt greco, ricco di proteine, è una scelta migliore rispetto allo yogurt magro. Abbinato a della frutta e a dei cereali integrali senza zuccheri aggiunti può essere una buona scelta. In questo modo introduciamo fibre, proteine ​​e grassi buoni.

Secondo la nutrizionista Clarissa Lenherr, gli yogurt più adatti quando si cerca di dimagrire sono quelli che contengono non più di 4-6 gr di zuccheri ogni 100 grammi.

Si tratta più o meno della quantità di zuccheri naturali presenti nei prodotti caseari.

Ha detto a The Telegraph: “L’opzione migliore è scegliere yogurt semplice, non zuccherato, intero e aggiungere poi da noi frutta fresca”.