Un olio per il viso difficile da trovare ma che in questo momento è in vendita su Amazon. Come editor di bellezza, ormai conosco a memoria i prodotti beauty amati dalle celebrity di tutto il mondo. Alcuni sono chiari e conosciuti, come la crema contorno occhi usata da Kim Kardashian o la crema antirughe low cost amata da Jennifer Aniston. Altri sono meno conosciuti, ma molto efficaci.

Ma tra le routine di bellezza che rappresentano una pietra miliare della mia skincare, ci sono senza dubbio le scelte di Kate Middleton.

Leggi anche: Kate Middleton, come è nel privato: lo svela una fonte a lei vicina.

È lecito presumere che non avremo mai la lista completa della beauty routine di Kate Middleton. Tuttavia, una fonte vicina alla Duchessa si è lasciata sfuggire un olio per il viso amato da Kate.

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, la Duchessa di Cambridge sarebbe una fan dell’olio di rosa canina di Trilogy fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

“Kate continua a usare l’olio di rosa canina nella sua beauty routine quotidiana”, ha detto la fonte. “Ama l’effetto che ha sulla sua pelle. Anche sua madre Carole è una fan di questo olio per il viso”.

Questo è tutto ciò che hanno detto, ma è stato più che sufficiente perché diventasse un prodotto must della mia routine di bellezza.

La gravidanza è notoriamente dura per il tuo corpo, ma durante tutte le sue gravidanze, l’effetto glow e la lucentezza di Kate Middleton non hanno mai vacillato. E se questo olio per il viso ha dato una mano, tanto vale farci un pensierino.

CORTESIA TRILOGY

Essendo ormai esperta, posso dirvi che questo olio difficilmente si trova in vendita. Ma ora ne ho trovati alcuni flaconcini disponibili su Amazon, per questo ve ne sto parlando. Inoltre, questo prodotto viene venduto a circa 50 euro a boccetta mentre potete trovarlo adesso a soli 30 euro. L’unica pecca è che le scorte stanno già terminando. Per questo, se siete interessate vi conviene sbrigarvi a metterlo nel carrello.

Gli acquirenti di Amazon affermano che l’olio è super efficace: “Ottimo olio antiossidante e idratante. Lo uso alla sera e la pelle risulta morbida ed idratata” scrive un recensore. “Olio meraviglioso, non unge e illumina il viso” ha scritto un altro acquirente.

Kate Middleton pubblicherà mai la sua routine per la pelle su Kensington Royal di Instagram? Probabilmente no. Ma con questo olio per il viso di Trilogy in mano, anche noi comuni mortali possiamo brillare un pochino come lei.