Una crema contorno occhi tra le preferite di Kim Kardashian e che ha eccellenti recensioni anche da chi l’ha comprata.

Kim Kardashian non si fa certo scrupoli a sborsare centinaia (ma anche migliaia) di dollari in prodotti di bellezza. Ma questo non significa che non utilizza anche prodotti meno costosi.

Per esempio, lei stessa più volte ha affermato di essere innamorata di una crema contorno occhi assolutamente low cost, che si può trovare nelle farmacie e che ha un costo di circa 20 euro.

Sto parlando della crema contorno occhi Neutrogena, da cui Kim non si separa mai.

Qualche tempo fa, Kim Kardashian ha scritto sulla sua App:

“Ragazzi, conoscete già i miei prodotti preferiti per il trucco da poter comprare in farmacia, ma volevo condividere con voi anche alcuni dei migliori prodotti per la cura della pelle. Potete trovare articoli per la skincare davvero efficaci, senza dover spendere molti soldi. Ricordate che la chiave è la costanza! Se usi i prodotti regolarmente, vedrai risultati migliori “.

Kim ha più volte affermato di soffrire di occhiaie e borse, e uno dei suoi prodotti chiave è proprio la gel crema contorno occhi Hydro Boost di Neutrogena.

La texture gel ultraleggera di questa crema contorno occhi penetra facilmente nella pelle e puoi applicare il make up senza problemi.

Questa crema contorno occhi idrata la pelle e rinfresca i tessuti, esercitando una tripla azione e conferendo al tuo contorno occhi un aspetto fresco e rivitalizzato.

Una dose di idratazione intensa che rimpolpa istantaneamente la pelle del contorno occhi grazie alla tecnologia Hyaluronic Gel Matrix, favorendo l’idratazione e rafforzando la barriera cutanea.

E se ancora non ti fidi dell’opinione di Kim Kardashian, ti basta dare uno sguardo alle recensioni sul prodotto per decidere di acquistarla. Un acquirente scrive:

Ottimo contorno occhi sia per il giorno che per la sera. La formula assomiglia d un gel ed è piacevole da applicare; si stende d si asciuga velocemente lasciando il contorno occhi idratato. Lo posso usare anche come base trucco e stenderci sopra il correttore”.

Per acquistare: 15,45 €; amazon.it