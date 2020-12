Kate Middleton è un membro della famiglia reale più popolare del pianeta, ma questo non esclude che nel privato sia una donna come tutte le altre.

La duchessa di Cambridge ha una “vita normale” come “una qualsiasi mamma impegnata a lavorare”, spiega una fonte a lei vicina alla rivista People.

Kate si occupa dei suoi tre figli: George, sette anni, la principessa Charlotte, cinque e il principe Louis, due.

Quando sono a casa i suoi bambini “corrono e rovesciano le cose”, “con un senso di superiorità”, spiega ancora la fonte, aggiungendo:

“Quando la vedi a porte chiuse con i bambini, è una mamma molto sicura di sé e non è una persona docile. I bambini vengono rimproverati se si comportano male”.

Se vai a trovare la duchessa, è possibile che sia in abbigliamento da palestra, con scarpe da ginnastica e pochissimo trucco, anche quando porta i figli a scuola.

In realtà William e Kate non fanno tutto da soli. Per occuparsi dei loro figli vengono aiutati dalla tata spagnola Maria Borrallo, che hanno assunto quando il principe George aveva otto mesi.

Spesso vicino alla duchessa c’è Natasha Archer, la sua stilista e assistente personale, descritta come la “donna braccio destro” di Kate.

“Se guardi le persone intorno a lei, è una squadra compatta”, sottolinea la fonte.

“Si sarebbe persa senza Maria, Tash e tutti. Lavorano molto duramente, ma rendono possibile a Kate di destreggiarsi tra tutto”, aggiunge.

Kate Middleton, pilastro della sua famiglia.

La duchessa è il pilastro della sua famiglia. Ne è convinta la body language expert Judi James.

La scrittrice ha esaminato una foto dei Cambriges al completo, ovvero la nuova cartolina natalizia dei reali britannici.

“Kate sembra la spina dorsale indiscussa del nucleo familiare”, analizza Judi James, sottolineando quanto la figura della duchessa sia di riferimento anche per il marito William.