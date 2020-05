Jennifer Aniston è la regina della commedia americana.

Oltre al successo cinematografico, l’attrice è anche un’icona di stile e bellezza.

Lo scorso anno Jennifer ha spento 50 candeline, ma per lei il tempo sembra essersi fermato alla soglia dei 30 anni.

Merito di madre natura, ma anche della cura che l’ex Rachel della serie Friends riserva a trattamenti di bellezza di altissimo livello (si parla di ben 220.000 euro all’anno).

Ma nel beauty di Jennifer Aniston ci sono anche prodotti low cost.

L’attrice è un’affezionata nonché testimonial del marchio Aveeno.

Recentemente ha pubblicizzato la crema antirughe Absolutely Ageless Restorative Night.

Prezzo: meno di 20 euro in base ai rivenditori.

Questo prodotto agisce la notte per rendere la pelle più giovane e più sana.

Ricco di complesso antiossidante di mora, vitamina C ed E, migliora l’elasticità e la compattezza durante il sonno.

Il Blackberry Complex aiuta non solo a ridurre gli effetti visibili dell’elastina e della perdita di collagene, ma anche a nutrire la pelle.

“Uso Aveeno da quando ero un adolescente”, ha detto in passato Aniston”.

Altri prodotti low cost amati da Jennifer Aniston.

L’attrice sembra essere un grande fan del Dr. Hauschka Lip Balm. Prezzo: 15 euro.

In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.

Un cosmetico che utilizza da 15 anni. “Utilizzo lo stesso rivestimento per labbra da quasi 15 anni. Lo puoi mischiare con qualsiasi cosa”.

Jennifer Aniston sembra avere anche una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex.

Un prodotto che bisognerebbe senza dubbio provare almeno una volta nella vita.

Noi stesse lo abbiamo testato e possiamo affermare che è uno di mascara più validi in circolazione.