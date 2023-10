Ottobre, tempo di foliage: 5 mete imperdibili da visitare in autunno

Con l’arrivo dell’autunno, la natura si veste di sfumature calde e accoglienti, creando uno spettacolo mozzafiato conosciuto come “foliage“. Tramundi, il primo marketplace italiano di viaggi di gruppo, ha selezionato cinque destinazioni imperdibili per chi desidera vivere appieno questo incantevole cambio di stagione. Dalle vigne della Valle della Loira in Francia ai colori incantati di Budapest, ecco le mete da non perdere durante il mese di ottobre.

01. Valle della Loira, Francia

La Valle della Loira, famosa per i suoi castelli e il pregiato vino, si trasforma in un quadro vivente durante l’autunno. Il Castello di Fontainebleau, circondato da giardini patrimonio Unesco, offre uno spettacolo commovente con le sue viti che si tingono di rosso intenso e viola. Un tour tra storia, arte e natura che incanta ogni visitatore.

02. Budapest, Ungheria

Budapest si tinge di colori autunnali, regalando un’esperienza visiva unica. Le strade alberate della città si trasformano in scenari pittoreschi con foglie rosse e dorate. Le aree vicino ai castelli di Buda e Vajdahunyad, specialmente il vasto parco del Városliget, offrono uno spettacolo indimenticabile per gli amanti del foliage.

03. Transilvania, Romania

Nonostante l’associazione con Dracula, la Transilvania offre un’autunno suggestivo. Un tour attraverso Sinaia, nota località montana rumena, svela paesaggi freddi, colorati e avvolgenti. Le fitte foreste e il Castello di Peles rendono questa meta un’esperienza autunnale imperdibile.

04. Giappone

Il Giappone, famoso per la precisione delle previsioni autunnali, regala paesaggi con sfumature mozzafiato. Nikko, con i suoi santuari UNESCO, e Hakone, una pittoresca località termale ai piedi del Monte Fuji, offrono uno spettacolo autunnale indimenticabile con colori vivaci e atmosfera serena.

05. New York, USA

L’autunno a New York è un’esperienza magica, resa celebre anche dal cinema. Central Park è un must, ma puntare su luoghi meno convenzionali come Fort Tryon Park e il Botanical Garden arricchirà l’esperienza. Il Parco di Sunken Meadow a Long Island offre una varietà topografica unica, con la possibilità di godere dei cambiamenti di stagione in contesti diversi.

Ottobre è il momento perfetto per immergersi nella bellezza del foliage e Tramundi offre l’opportunità di esplorare queste affascinanti destinazioni. Preparati a indossare il maglione preferito, assaporare il pumpkin spice latte e lasciarti incantare dai colori avvolgenti dell’autunno. Un viaggio che si trasforma in un’esperienza indimenticabile tra le sfumature della natura.