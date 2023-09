Weekend a Lisbona in Autunno: 5 cose da non perdere!

Lisbona è pronta ad accogliere la stagione autunnale, unendo break culturali a giornate trascorse sulle spiagge mozzafiato o nei meravigliosi parchi naturali della zona. Il clima mite, le tonalità dorate del foliage e tanti festival aspettano solo di essere vissuti nella vibrante capitale portoghese.

Se non vedi l’ora di salire su un volo diretto a Lisbona, dai un’occhiata a questi tips ed eventi in programma per la stagione e rendi le tue vacanze indimenticabili.

Approfittate del clima mite per un tour sulle acque del Tago

Per condividere emozioni con i tuoi amici o conoscerne di nuovi durante i tuoi viaggi a Lisbona, puoi goderti un tour in catamarano tra le acque del fiume Tago. Disponibile più volte alla settimana, offre un’ampia scelta tra imbarcazioni e itinerari differenti. Avrai la possibilità di ammirare I panorami più belli della città durante le fermate a Belém, Cais de Sodré, Ribeira das Naus, vicino al Ponte 25 de Abril e molte altre. Musica, brani popolari, drink e snacks accompagneranno l’esperienza. Romantico, divertente o entrambi, si tratta di un tour perfetto anche per feste private, eventi e compleanni.

Ammirate il cielo stellato da un antico santuario

Cosa c’è di più romantico che ammirare il cielo stellato di notte? Per rendere il tutto ancor più straordinario, lo si può fare dal Santuario di Peninha: situato su un’altura all’interno del Parco Naturale di Sintra-Cascais, questo antico santuario risale agli inizi del XX secolo e si trova a 488 metri sul livello del mare. Il panorama spazia da Cabo Espichel e Arrábida, a sud, a Carvoeiro e Berlengas, a nord. Essendo esposto a forti venti marini e spesso avvolto dalla nebbia, è importante informarsi sulle previsioni del tempo per trovare il cielo sereno. Il sentiero che porta al santuario richiede un po’ di abilità, ma una volta arrivati è pura magia e l’ambiente è sufficientemente buio per godere del cielo completamente nitido.

Rilassatevi tra i colori autunnali del Parco Naturale di Sintra

Se Lord Byron, Richard Strauss e Andersen raccontavano di aver trascorso proprio qui i giorni più felici della loro vita, un motivo ci sarà. Il Parque da Pena, famoso soprattutto per lo splendido Palácio Nacional, vanta un parco immenso che in autunno dà il meglio di sé, rivelando un arcobaleno di colori caldi, dall’oro al rosso, dal giallastro al marrone scuro. Prendetevi il tempo necessario per esplorarlo a fondo e scoprite piante provenienti da tutto il mondo: criptomerie giapponesi, felci della Nuova Zelanda, cedri del Libano, tuie del Nord America e molte altre vi faranno sentire come in un viaggio attorno al globo. Infine, concedetevi un giro sul tram rosso, circondati da un paesaggio incredibile.

Partecipate alla EDP Lisbon Marathon 2023, la maratona con una delle viste più spettacolari del mondo

Volete esplorare Lisbona mantenendovi in forma? L’8 ottobre non perdetevi la EDP Marathon da Avenida da Repùblica a Cascais, a Praça do Comércio a Lisbona, una delle maratone più belle del mondo. Il percorso si snoda principalmente sul lungomare e vicino al fiume Tago, offrendo ai corridori un’esperienza autentica lungo la silhouette di Lisbona. Con un massimo di 6 ore e 42 km di chilometraggio, la gara è aperta a tutti (a partire dai 18 anni) e offre tre opzioni di percorso – maratona, mezza maratona e mini maratona – per adattarsi al livello di ogni partecipante. Un’avventura straordinaria per conoscere la capitale portoghese da una prospettiva diversa, insieme alle persone del luogo.

Festeggiate São Martinho, la festa dell’autunno a Lisbona

Quest’iconica festività autunnale ha origine dalla storia di un uomo che tagliò a metà il suo mantello durante una tempesta di neve per tenere al caldo un mendicante. Oggi il “Dia de São Martinho” viene celebrato in molti Paesi europei, tra cui il Portogallo, l’11 novembre. Per l’occasione ogni città ha le sue tradizioni: a Lisbona, si mangiano le castanhas, arrostite sul posto da chioschi su ruote e servite in un cono di carta, mentre il profumo pervade le strade della città. Per completare l’esperienza, abbinatele a un vino locale o gustatele con la birra artigianale Fabrica da Musa, che ogni anno celebra questa festa (chiamata “magusto” in portoghese) nelle sue sedi nei quartieri di Bica e Marvila.