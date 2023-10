6 borghi del Lazio da visitare in Autunno per un viaggio incantevole

Con l’arrivo dell’autunno, la magia si diffonde attraverso i pittoreschi borghi del Lazio, trasformandoli in vere e proprie perle incantate. Questo viaggio autunnale ci condurrà attraverso sei destinazioni straordinarie, immergendoci in paesaggi mozzafiato, storia millenaria e delizie culinarie autentiche.

1. Civita di Bagnoregio: Un Capolavoro Geologico

Sospesa tra il Lazio e l’Umbria, Civita di Bagnoregio è una frazione del comune di Bagnoregio che affascina con la sua architettura unica. Nota come “la città che muore,” la sua storia affonda le radici nel VI secolo. Il borgo è raggiungibile solo a piedi attraverso un lungo ponte in cemento armato. La sua fragilità, causata dalla rapida erosione del terreno, aggiunge un tocco di mistero. Visitare Porta Santa Maria, la cattedrale di San Nicola e assaporare i prodotti locali come prosciutto e salsiccia rendono questa esperienza indimenticabile.

2. Gaeta Medievale: viaggio nel Passato con Vista sul Mare

Affacciato sul Golfo di Gaeta, questo borgo medievale abbraccia epoche romane, bizantine e normanne. Il centro storico è un labirinto di vicoli lastricati e chiese antiche. La frittura di paranza e la marzolina, formaggio tipico, deliziano i palati curiosi. Gaeta Medievale offre un connubio unico tra storia e paesaggi marini, rendendo ogni passo un tuffo nel passato.

3. Pico: Natura e Cultura tra i Monti Aurunci

Immerso tra i Monti Aurunci, Pico è un’oasi per gli amanti della natura. I suoi percorsi naturalistici e i monumenti come il Castello Farnese lo rendono una gemma da scoprire. La salsiccia alla pitart(e)la e la marzolina, formaggio dalle forme uniche, sono solo un assaggio delle prelibatezze locali. Pico offre un’esperienza autunnale unica, con la vista sull’Abbazia di Montecassino e i monti innevati dell’Abruzzo a far da sfondo.

4. Ronciglione: Il Borgo a Due Piani e il Lago di Vico

Vincitore del Borgo dei Borghi 2023, Ronciglione, nella provincia di Viterbo, offre una fusione perfetta tra medioevo e rinascimento. Con la Rocca, la Fontana Grande e la Casa museo di Mariangela Virgili, è un viaggio nel tempo. Il Lago di Vico, il più alto d’Italia, completa questo quadro idilliaco. Assaggia i Tortorelli e il Panpapato per un’esperienza gastronomica unica.

5. Sperlonga: Tra Grotte Marine e Storia Romana

Arroccato su uno sperone roccioso, Sperlonga, nella provincia di Latina, offre panorami mozzafiato sul mare. Chiese medievali, l’antro di Tiberio e le torri di avvistamento narrano storie di epoche passate. Le zuppe di pesce e le specialità marinare delizieranno il tuo palato, mentre le grotte marine aggiungono un tocco di mistero.

6. Subiaco: Fra Monasteri e Montagne

Il nostro tour si conclude a Subiaco, tra le montagne dell’Appennino laziale. Qui, San Benedetto da Norcia fondò i primi monasteri e istituì la regola benedettina. Dai monasteri di Santa Scolastica e San Benedetto al Santuario del Sacro Speco, la spiritualità permea l’aria. Ju pappaciuccu, frascaregli e subiachino sono solo alcune delle delizie locali da gustare.

Questo viaggio attraverso i borghi del Lazio durante l’autunno è un’opportunità per immergersi in una ricca combinazione di storia, natura e autenticità culinaria. Ogni borgo racconta storie millenarie, regalando panorami unici e sapori che si perdono nel tempo. Scopri i colori dell’autunno laziale, rendendo ogni momento un ricordo indelebile.