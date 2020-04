Workout time. Allenarsi a casa è possibile durante la quarantena. In questa fase di isolamento domestico molti di noi sono strati costretti a cambiare repentinamente le loro abitudini quotidiane, tra queste anche lo sport, uno dei cardini della prevenzione contro molte malattie.

Per fare un allenamento fisico in cui non si può uscire “si può trovare tutto l’occorrente in casa, come per esempio un tappetino ed un paio di bottiglie d’acqua”. Secondo l’American Council on Exercise (ACE), infatti, “l’allenamento della forza è uno fra i più importanti: esercitare i muscoli contro una resistenza, infatti ne migliora la forza ed il tono”.

Ebbene sì, anche due piccole bottiglie d’acqua possono diventare delle alleate per un workout in assenza di veri pesi. Chi è abituato a sollevare quantità maggiori può optare per delle bottiglie da un litro.

La scrittrice Laura M. Wolfe, che ha pubblicato numerosi libri sul fitness, si legge in un comunicato, “consiglia di utilizzare le bottiglie di acqua al posto dei manubri. Con queste si possono fare esercizi che rinforzano le gambe, le braccia e le spalle”.

L’allenamento, secondo quanto riporta il sito ‘In a Bottle’ in un focus tra benessere ed attività fisica, “dovrebbe iniziare con gli addominali. Stendersi sul tappetino, tenere le piante dei piedi ben poggiate sul pavimento e le ginocchia sollevate. Con entrambe le mani tenere una bottiglia d’acqua, posizionata davanti all’addome, e guardare il centro del contenitore per allineare la spina dorsale”.

In queste settimane di lockdown via abbiamo segnalato numerosi workout casalinghi. Dopo una sessione di 30 minuti di total body, un allenamento di Pilates, e uno di GAG, anche un altro allenamento senza attrezzi. Si tratta di una sessione di una sola mezz’ora che ti permetterà di dimagrire sfruttando le capacità dell’HIIT. La vera chicca è per questo allenamento serve pochissimo spazio e, soprattutto, non serve alcun attrezzo, è quindi adatto davvero a tutti ed è facile da poter seguire dentro casa (qui il video).