I cambiamenti che subisce l’organismo femminile durante la menopausa richiedono un nuovo modo di bilanciare la dieta, per adattare i nutrienti alle esigenze di questa fase di transizione e adattamento. Una dieta sana che comprende vitamine e i minerali necessari, aiuterà a prevenire problemi come l’osteoporosi, il sovrappeso o l’ipercolesterolemia durante la menopausa. Il cibo gioca quindi un ruolo fondamentale in questa nuova fase, e ci aiuterà a viverla pienamente e nel modo più sano possibile.

Fisiologicamente, durante la menopausa il corpo smette di produrre estrogeni a seguito della fine delle mestruazioni. Ciò fa sì che vari tessuti del corpo cambino la loro struttura e ciò colpisce sia le ossa che il fegato, ad esempio. Pertanto, gli apporti di vitamine e minerali sono finalizzati a fornire la produzione di sostanze che gli ormoni non producono più. In questo modo aiuterai l’organismo a rimanere in buona salute ed eviterai carenze che possono essere anche pericolose.

Tuttavia, queste misure devono essere prese in considerazione sin da prima della menopausa, perché il cambiamento nel nostro corpo è graduale, e inizia con le prime fasi dei cicli irregolari, a partire dai 40 anni, e la totale scomparsa della capacità riproduttiva a 50 anni circa.

Calcio contro l’osteoporosi

Una buon scorta di calcio farà sì che, durante la menopausa, la sua carenza non sarà pericolosa e aggressiva. Una donna in postmenopausa su due consuma meno della dose giornaliera di calcio raccomandata, che è compresa tra 1.200 mg e 1.500 mg.

I latticini contengono calcio, così come i semi di sesamo, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cime di rapa, bietole, spinaci, legumi. Tutti questi alimenti forniscono quantità significative di calcio.

Il calcio è il minerale più abbondante nel corpo, e non solo è fondamentale per rafforzare le ossa, ma svolge un ruolo chiave nella protezione delle membrane cellulari e nella comunicazione neuromuscolare. Il problema durante la menopausa è che gli estrogeni scendono e con essi l’acidità gastrica. Questo impedisce all’intestino di assorbire con la stessa facilità il calcio che proviene dalla dieta. In questi casi, per sopperire alla mancanza, il nostro organismo sottrae il calcio dalle ossa favorendo l’osteoporosi.

Soia, buona alleata durante la menopausa

Il suo contenuto proteico è tre volte superiore a quello della carne, oltre ad avere un alto contenuto di acidi grassi polinsaturi, fibre e carboidrati. Oltre alle vitamine A, D e ad alcuni del complesso B: ferro, magnesio, fosforo, calcio e potassio.

Ma la cosa più importante della soia per le donne in pre e post menopausa è la presenza degli isoflavoni, che svolgono una funzione simile agli estrogeni, aiutando a minimizzarne la carenza e combattere i vari disturbi. L’isoflavone di soia previene il cancro al seno, al colon, alle ovaie e all’endometrio. Inoltre previene l’osteoporosi, il colesterolo cattivo e regola la glicemia e combatte i disturbi del sonno.

In menopausa l’acqua è il tuo miglior supporto

Secondo uno studio di Real Nutrition a New York, in fase di menopausa si consiglia di bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno per combattere i sintomi dei cambiamenti ormonali, cioè secchezza e gonfiore generale.

Non è consigliabile ricorrere a bevande preparate e beveroni, che spesso aggiungono zuccheri e additivi non necessari. L’acqua corrente, on aggiunta di qualche erba infusa, è più che sufficiente. Puoi anche optare per frutta e vrdura con un alto contenuto di acqua, come anguria o cetriolo.

Probiotici per difendere il tuo corpo

È proprio in questa fase che il tuo corpo ha bisogno di ulteriore aiuto per combattere gli agenti patogeni e i batteri. E’ molto importante che l’intestino sia sano e possa difendersi da aggressioni esterne. Anche perché altrimenti sarà difficile per lui assorbire i nutrienti di cui hai bisogno per il benessere generale.

Pertanto, i probiotici sono i nostri migliori alleati in quanto arricchiscono il nostro intestino di batteri buoni. Troviamo una buona dose di probiotici negli yogurt, che sono ricchi di batteri buoni come lattobacilli, bifidobatteri e streptococchi. L’importante è scegliere sempre quelli naturali privi di zuccheri aggiunti.

