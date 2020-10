Quando la donna entra in menopausa, l’aumento di peso è uno degli effetti più comuni e diffusi. Molte donne pensano che con l’arrivo della menopausa sia impossibile non guadagnare peso. E invece non è così. Esistono vari modi naturali che molte donne hanno trovato efficaci per non ingrassare. Vediamone alcuni.

L’importanza di ciò che mangi, soprattutto in menopausa

Ovviamente, la prima cosa da fare è tenere conto della propria dieta. Per riuscire a non ingrassare anche in menopausa, è importante adottare alcuni cambiamenti nella propria alimentazione. Per dimagrire, infatti, è fondamentale creare un deficit calorico. Questo è ancora più vero quando si entra in menopausa.

In tal senso, può essere utile sapere che uno studio del 2016 ha riportato che la dieta mediterranea può contribuire alla perdita di peso e migliorare i fattori di rischio di malattie cardiache, come la pressione sanguigna e i livelli di lipidi.

La dieta dovrebbe comprendere frutta e verdura di stagione, cereali integrali, fonti di proteine magre e grassi buoni, come per esempio olio extravergine di oliva o avocado.

Secondo gli esperti, inoltre, bisognerebbe limitare al massimo cibi trasformati e quelli contenenti elevate quantità di grassi trans o saturi. Come pane bianco, dolci e pasticcini preconfezionati o fritti, carni lavorate e alimenti con aggiunta di oli e zuccheri.

Per trovare la dieta giusta per te, il consiglio migliore è quello di farti seguire da un dietologo o un nutrizionista, che sappia stabilire un piano alimentare salutare e tenere traccia dei progressi.

Menopausa, l’importanza dell’attività fisica

Fare esercizio fisico in modo regolare è un ottimo modo per favorire la perdita di peso e la salute fisica generale. Questo è ancora di più vero durante la menopausa, quando molte donne sperimentano diminuzioni del tono muscolare.

La ricerca ha dimostrato che l’esercizio aerobico può ridurre il grasso corporeo dopo la menopausa. Un altro studio ha rilevato che l’allenamento di resistenza tre volte alla settimana può migliorare la massa magra e ridurre il grasso corporeo nelle donne in postmenopausa.

Tieni traccia di cibo e peso

Può aiutare a identificare quali e quanti cibi non salutari si consumano regolarmente e in quali contesti. La ricerca mostra che chi tiene un diario alimentare tende a pesarsi regolarmente e mantiene alti livelli di attività fisica, e ha maggiori probabilità di perdere peso.

Controlla le dimensioni delle porzioni

Secondo alcune stime, le dimensioni delle porzioni nei ristoranti ma anche a casa sono aumentate nel corso degli anni e si tende a mangiare di più. Un metodo che è scientificamente provato che aiuta a mangiare meno è scegliere piatti più piccoli In questo modo tenderai a mangiare meno ma il tuo cervello penserà che tu stia mangiando di più.

Fatti aiutare da amici e famigliari

Riuscire a mantenere il tuo peso corporeo durante la menopausa non è una battaglia di cui ti devi vergognare.

Chiedi il supporto morale ad amici e famigliari, sarà più facile per te. Pratica allenamento o attività fisica con un’amica o con il fidanzato: ti aiuterà a sentirti motivata.