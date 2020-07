Se il tuo obiettivo è quello di sgonfiare la pancia, dovresti puntare ad una dieta sana che preveda alimenti drenanti ricchi di acqua.

La giusta idratazione non solo ti permetterà di ottenere un addome piatto ma è fondamentale per il nostro benessere. Per questo motivo, inserire nella dieta settimanale cibi ricchi di acqua è un’ottima scelta.

Oltre a bere tanta acqua, infatti, puntare su alimenti super idratanti ci assicurerà la giusta idratazione.

Questi 10 alimenti contengono almeno l’85% di acqua, il che li rende un’ottima scelta contro la ritenzione idrica e la pancia gonfia.

Lattuga iceberg, contenuto d’acqua: 95,64%. E’ tra gli gli alimenti più ricchi di acqua. È a basso contenuto di carboidrati e zuccheri e contiene fibre, vitamine A e K , potassio e zinco. Ottima da inserire nella propria dieta settimanale.

Cetriolo, contenuto d’acqua: 96,73%. Oltre ad essere fonte di potassio, fosforo, magnesio e una piccola quantità di calcio, i cetrioli sono tra gli alimenti con maggiore quantità d’acqua. Contengono anche nutrienti speciali chiamati cucurbitacine che, secondo alcuni studi, potrebbero avere un effetto antidiabetico. L’acqua detox al cetriolo è anche molto popolare tra chi non ama il gusto dell’acqua semplice.

Pomodori, contenuto d’acqua: 94,52%. Sebbene in molti considerino il pomodoro come un ortaggio, è botanicamente un frutto ricco di fibre , vitamine C e K, acido folico e potassio. Inoltre contengono licopene, che aiuta a prevenire danni alle cellule, e vengono considerati importanti nella prevenzione di ictus e attacchi cardiaci grazie alla loro efficacia contro il colesterolo e la pressione alta. Essendo ricchi di acqua, inoltre, i pomodori sono altamente diuretici e aiutano ad eliminare la pancia e il gonfiore addominale.

Zucchine, contenuto d’acqua: 92,73%. Oltre ad essere ricchissime di acqua, le zucchine contengono manganese, potassio, magnesio, vitamine A, C e K e fibre.

Spinaci, contenuto d’acqua: 91,4%. Gli spinaci sono ricchi di nutrienti e fibre a fronte di pochissime calorie. Sono una buone fonte di magnesio, calcio, ferro, potassio, vitamina A, vitamina K e acido folico. Gli spinaci sono molto versatili: possono essere gustati come contorno semplice ma anche crudi aggiungi in insalate o frullati, per un concentrato o uno smoothie fresco e super nutriente.

Cocomero, contenuto d’acqua : 91,45%. Frutto estivo per eccellenza, il cocomero contiene principalmente acqua , vitamina C, vitamina A, diverse vitamine del gruppo B, potassio, zinco, rame e molti altri minerali. Essendo ricca di acqua è altamente diuretica, perfetta contro la ritenzione idrica e la pancia gonfia.

Latte di soia, contenuto d’acqua : 90,36%. Per chi non vuole o non può bere latte vaccino, il latte di soia è un’ottima alternativa. Essendo naturalmente ricco di acqua, è un alimento molto idratante. Attenzione però a scegliere il latte di soia naturale senza aggiunta di altri ingredienti e, soprattutto, di zuccheri.

Broccoli, contenuto d’acqua: 89,3%. I broccoli potrebbero non essere il primo alimento che viene in mente quando si pensa a cibi idratanti, ma questo ortaggio crocifero ha quasi il 90% di acqua. Contiene inoltre diversi antiossidanti ed è anche una fonte di fibre, ferro, potassio, vitamina C e vitamina K.

Ananas, contenuto d’acqua: 86%. Questo frutto tropicale è ricco di nutrienti, tra cui la vitamina C. Contiene anche magnesio, potassio, manganese e vitamine del gruppo B. E’ anche ricco di bromelina, un enzima con effetti antinfiammatori.

Pesche, contenuto d’acqua: 88,87%. Questo frutto gustoso contiene molte vitamine, tra cui C, A, E e K. È anche una buona fonte di potassio e fosforo.