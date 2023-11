Caffè alleato nella lotta al diabete: benefici significativi in uno studio

Il caffè, da tempo amato per il suo aroma e sapore avvolgenti, potrebbe essere più di una semplice bevanda energizzante. Uno studio recente pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition ha sottolineato come il consumo regolare di caffè possa contribuire a contrastare il diabete di tipo 2 in modo significativo.

Caffè, alleato nella lotta al diabete

I ricercatori hanno evidenziato che il caffè, grazie alla sua complessa miscela di composti bioattivi, tra cui i polifenoli, può influenzare positivamente il metabolismo del glucosio e i processi antiossidanti nel corpo. In particolare, bere 3-4 tazzine di caffè al giorno è stato associato a un rischio inferiore di circa il 25% nello sviluppo del diabete rispetto a chi ne consuma una quantità inferiore o addirittura nulla.

Questi risultati si allineano con le raccomandazioni dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa), che stabilisce che 400 mg di caffeina al giorno rappresentano una dose sicura per la maggior parte delle persone. Questa quantità è coerente con la tradizione italiana, dove il caffè è una bevanda popolare, consumata quotidianamente da milioni di persone.

Il diabete in Italia

L’importanza di queste scoperte diventa evidente considerando l’incidenza sempre crescente del diabete in Italia. Nel 2022, circa 3,9 milioni di persone, corrispondenti al 6,6% della popolazione, hanno dichiarato di essere affette da questa patologia. L’anno scorso ha visto un aumento significativo dei casi, con oltre 400 mila nuove diagnosi rispetto a soli tre anni prima. Fattori come l’invecchiamento della popolazione, diagnosi più precoci e cambiamenti nello stile di vita durante la pandemia sono stati identificati come possibili contributori a questa tendenza in aumento.

La letteratura scientifica sul ruolo benefico del caffè nella prevenzione del diabete è ampia e dettagliata. L’Institute for Scientific Information on Coffee (Isic) ha riportato numerose evidenze, tra cui il fatto che il caffè con caffeina sembra offrire una maggiore protezione alle donne rispetto agli uomini contro lo sviluppo del diabete. Inoltre, è interessante notare che anche il caffè decaffeinato ha dimostrato di avere effetti protettivi.

Un aspetto rilevante è anche il contributo del caffè al carico antiossidante totale della dieta. L’assunzione prolungata di questa bevanda può aiutare a limitare lo stress ossidativo nel corpo, un fattore chiave nell’insorgenza del diabete.

In conclusione, godersi il proprio caffè quotidiano potrebbe non solo essere un piacere per il palato ma anche un passo avanti nella promozione della salute metabolica. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un professionista della salute prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta, specialmente per coloro che hanno condizioni di salute preesistenti.