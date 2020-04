Dimagrire durante la quarantena non è impossibile. Anzi, il fatto di rimanere chiusi a casa ci rende consapevoli che dobbiamo essere maggiormente attenti alle abitudini alimentari sane. Migliaia di persone hanno iniziato a seguire workout on line per restare allenati. Dagli addominali allo yoga, i corsi virtuali sono alla portata di tutti.

Oggi vi segnaliamo un tipo di allenamento che arriva dal Giappone. Si tratta del metodo di Kenichi Sakuma, personal trainer e autore del libro “Il metodo Sakuma”. E’ stato studiato per “resettare” la muscolatura: l’obiettivo non è solo ridisegnare la silhouette, ma anche aumentare forza e resistenza. Oltre a gestire centri fitness in tutto il Giappone, Kenichi ha aperto centri a Singapore, Shanghai e Los Angeles. Collabora con top model e celebrities di tutto il mondo, curando la loro forma.

Seguendo i consigli di Sakuma sarebbe possibile rimodellare il corpo e raggiungere risultati. Per lui anche dei semplici esercizi di respirazione possono aiutare a dimagrire. Come? Per esempio sedendosi su una sedia con la schiena dritta. Inspirando e mantenendo l’addome teso per tre secondi. Ripetendo il tutto 20 volte. Secondo l’allenatore, userai dei muscoli che di solito non usi e che stimoleranno tutto il tuo corpo. Con la pratica, sarà più facile perdere peso. Il primo passo per raggiungere i risultati che Sakura promette è “imparare ad allungare i muscoli, quindi dobbiamo attivarli e, infine, dovremmo eseguire esercizi di memoria muscolare “in modo da non accumulare nuovamente tessuto adiposo”.

