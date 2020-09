Eugenia di York potrebbe essere incinta. Sui Social impazza la notizia, a seguito di alcune foto che ritraggono la principessa con segni concreti che potrebbe aspettare un bambino.

Generalmente, la casa reale inglese aspetta almeno i 3 mesi di gravidanza per dare l’annuncio. Ma gli utenti di Instagram sembrano esserne certi: Beatrice di York aspetta il suo primo bambino con il marito Jack Brooksbank.

A dir la verità, c’è anche una possibile conferma della notizia. Il magazine New Idea, infatti, ha rivelato che avrebbe avuto la conferma della gravidanza da una fonte vicina a Eugenia.

Philip Dampier, esperto della casa reale inglese, ha commentato:

“Sarebbe una notizia straordinaria per i Reali se Eugenia fosse davvero incinta. La Regina e suo marito sarebbero felici di avere un altro pronipote, la cui nascita diventerebbe il più bel regalo per i 100 anni del Principe Filippo“.

Non solo per Eugenia di York: Philip Dampier ha sottolineato che il nuovo bebè in arrivo sarebbe una splendida notizia anche per la famiglia del marito, i Brooksbank.

Infatti, il padre di Jack è stato gravemente malato negli ultimi anni. L’arrivo di un nipotino porterebbe una ventata di aria fresca e di novità davvero ben voluta.

La gravidanza potrebbe portare felicità anche in casa di Eugenia, che non ha certo passato dei mesi facili dopo lo scandalo che ha travolto il padre Andrea, per il quale ha dovuto anche rinunciare a tutti i suoi incarichi reali di Corte.

Sempre Dampier ha spiegato:

“Non mi stupirebbe affatto se la sorella maggiore di Eugenia, Beatrice, restasse anche lei incinta. Così avremmo una duplice gravidanza reale”. “Fergie [Sarah Ferguson ndr] sarà al settimo cielo. La Regina ha sempre detto che qualunque siano i suoi difetti, è stata una brava madre e sarà anche una nonna meravigliosa”.

I rumors di una possibile gravidanza di Eugenia si rincorrono da tempo. Ora però, le ultime foto in cui appare con un bellissimo abito floreale e mostra delle curve sospette sembrano non lasciare spazio a dubbi.

Un paio di settimane fa, inoltre, Beatrice di York, sorella di Eugenia, è stata vista fare shopping in un negozio per neonati. Chissà che non fosse andata a comprare qualche regalino per il nipotino in arrivo.

