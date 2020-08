Eugenia di York è rimasta infastidita dal comportamento di Harry e Meghan il giorno delle sue nozze con Jack Brooksbank.

Come si legge su Cosmopolitan, Il Duca e la Duchessa del Sussex avrebbero reso noto agli invitati di aspettare un bebè proprio in quell’occasione.

Secondo la nuova biografia reale “Finding Freedom“, scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand, Eugenia non era entusiasta della scelta del cugino di far sapere agli invitati che sua moglie era in dolce attesa.

“Non è andata particolarmente bene con Eugenia, che, ha detto una fonte, ha detto agli amici che pensava che la coppia avrebbe dovuto aspettare per condividere la notizia”, ​​spiegano gli autori.

Harry e Meghan hanno condiviso pubblicamente la notizia tramite l’account Instagram di Kensington Royal tre giorni dopo il matrimonio di Eugenie, il 15 ottobre 2018.

Considerando la vicinanza dei due eventi, la possibilità che i Sussexes abbiano anticipato la notizia è più che plausibile.

Il rapporto profondo tra Eugenia di York ed Harry.

“Eugenia è sempre stata più di una semplice cugina per Harry”, hanno scritto.

“Erano anche amici stretti. Tra tutti i nipoti della regina, Harry ed Eugenia hanno uno dei legami più naturali”.

“Come Harry, Eugenia è leale, onesta e molto divertente. I due hanno passato molte serate insieme a Londra.”

“Harry si era sempre confidato con sua cugina quando si trattava delle donne della sua vita”, hanno aggiunto.

“Non solo si fidava di lei implicitamente, ma gli amici dicono che lei dà ottimi consigli ed è sempre stata ‘oltremodo saggia’ per i suoi anni”.

Retroscena dell’amicizia mancata tra Meghan Markle e Kate Middleton.

Finding Freedom svela dettagli del rapporto tra le due cognate, che non sarebbero mai diventato troppo complici.

Si parla di un giorno in cui Kate evitò di andare a fare shopping con la moglie di Harry, sebbene andassero nella stessa direzione.

La Duchessa di Cambridge avrebbe poi inviato dei fiori all’ex attrice in segno di pace per la situazione non piacevole tra le due famiglie, ma Meghan non l’avrebbe ritenuto il gesto sufficiente.