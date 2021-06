Mangiamo più zucchero di quanto raccomandato. Pertanto, dobbiamo vigilare in modo molto serio sul consumo di questo alimento che, se consumato in eccesso, può essere dannoso per la nostra salute. Tanto che il nostro stesso corpo ci invia segnali per indicare che stiamo abusando con il consumo di zucchero raffinato. Un prodotto che, inoltre, è circondato da alcuni miti. Come per esempio il suo legame con l’iperattività nei bambini, o se quello di canna è più salutare del bianco. Vediamone alcuni.

1. È vero che tutti gli zuccheri dovrebbero essere eliminati dalla dieta?

È una delle milioni di domande. E la risposta, ovviamente, ha delle sfumature. Gli zuccheri raffinati che l’industria alimentare mette in molti alimenti e gli zuccheri aggiunti vanno eliminati o, almeno limitati. Si possono consumare zuccheri naturali di frutta, noci, verdure, cereali integrali o cereali e legumi.

2. Lo zucchero di canna è migliore di quello bianco

Spesso si tende a preferire lo zucchero di canna rispetto a quello bianco perché si crede che sia migliore. In realtà come si legge sul sito del ISS (istituto superiore di sanità), non vi è alcuno studio scientifico che provi o abbia mai provato che lo zucchero di canna apporti maggiori benefici rispetto a quello bianco:

“Entrambi i tipi contengono, infatti, esattamente la stessa molecola, il saccarosio, per cui sono equivalenti”.

Scegliere lo zucchero di canna è uguale a scegliere quello bianco. Questo è ciò che la scienza ha sempre dimostrato, almeno fino ad ora. Come spiega l’ISS, infatti, “i due tipi di zucchero hanno la stessa molecola. C’è solo una piccola differenza: mentre quello bianco contiene solo saccarosio, quello bruno contiene anche qualche residuo di melassa (tra l’1-5% a seconda dei tipi di zucchero grezzo in commercio) che gli dà un aroma un po’ diverso”.

3. Lo zucchero può causare iperattività nei bambini?

Un altro dei miti più legati al consumo di zuccheri. Un tempo si credeva che fosse così, ma studi recenti hanno dimostrato che l’ iperattività nei bambini non è favorita dal consumo di zuccheri ma dalla caffeina nelle bibite o dalla sostanza stimolante nel cioccolato. Ma l’iperattività non è direttamente correlata agli zuccheri.

4. Lo zucchero naturale è un’opzione migliore rispetto a quello lavorato?

Senza dubbio, secondo gli esperti, è un’opzione molto migliore, poiché lo zucchero raffinato o lavorato aumenta molto di più l’indice glicemico e provoca una secrezione di insulina maggiore e più veloce. Questo si traduce in un più facile aumento di peso e crea uno stato di infiammazione interna che colpisce la parete dei vasi sanguigni, con il conseguente rischio cardiovascolare.

5. Assumere troppi zuccheri può renderci diabetici

Mangiare troppo zucchero può renderci diabetici? Gli zuccheri sono strettamente correlati al diabete, ma la questione è più complessa. Secondo gli esperti, infatti, ciò che può favorire il diabete è il sovrappeso. Se consumiamo molto zucchero, inevitabilmente aumenteremo di peso ed è quel sovrappeso, se cronico, che può renderci diabetici. Ma anche chi non consuma zucchero, ma consuma molti grassi, può essere sovrappeso e rischiare di sviluppare il diabete.

6. Le etichette dei prodotti ci aiutano a capire se vi sono zuccheri aggiunti?

Gli esperti insistono sull’importanza di leggere le etichette dei prodotti che consumiamo, dove possiamo trovare le informazioni nutrizionali necessarie per aiutarci a distinguere se un prodotto ha degli zuccheri aggiunti. Finché ciò che ci dice l’etichetta è vero, può aiutarci, poiché osserveremo la quantità di zuccheri negli alimenti e quanti ne vengono aggiunti, quali sono i più raffinati e i peggiori per la salute.

7. Lo zucchero crea dipendenza?

Hai mai notato che il tuo corpo chiede zuccheri? È una sostanza che sembra addirittura creare una certa dipendenza, giusto? Studi recenti hanno osservato che gli zuccheri raffinati si legano agli stessi recettori cerebrali in cui si lega la cocaina e attivano i circuiti di ricompensa mediati dalla dopamina. Questo, come le droghe che creano dipendenza, ci fa venire voglia di consumare ancora zuccheri. Sebbene gli esperti trovino difficile classificare lo zucchero come dipendenza, il suo comportamento fisiologico è simile a quello delle sostanze che la causano.

8. Fa ingrassare?

Infine, poniamo un’altra delle domande da un milione di dollari. Sicuramente lo zucchero può far ingrassare perché, sebbene un grammo di zucchero apporta 4 kcal e un grammo di grasso apporta 9 kcal, lo zucchero che non consumiamo lo accumuliamo come riserva sotto forma di glicogeno nel fegato e nei muscoli e si trasformerà in grasso di deposito.