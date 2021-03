L’incertezza del momento inizia a colpirti? Sappi che non sei solo. Dopo un anno di pandemia, soffrire di episodi di stress e ansia può essere fisiologico. La campagna vaccinale prosegue a rilento, non c’è ancora alcuna certezza su quando usciremo da questo stallo. Le notizie cupe degli ultimi tempi possono iniziare a logorare anche i più positivi e resistenti.

Eppure, mantenere la calma e gestire ansia e stress può aiutare anche a sostenere il tuo sistema immunitario, quindi è fondamentale trovare tecniche calmanti che funzionino per te. Vediamo alcune che possono aiutarti.

Connettiti con la natura

Se puoi uscire per respirare aria fresca e goderti un po’ di sole e vitamina D, fallo. Più spesso che puoi! Secondo una ricerca, stare anche solo 20 minuti lontani dallo schermo di un pc (e dalle notizie negative) può aiutarti a sentirti più rilassato e a combattere stress e ansia. Se proprio non puoi uscire, porta la natura da te! Guarda foto di grandi spazi aperti, può avere un effetto positivo.

Box Breathing

Brenda N. Umana , MPH, specialista di mindfulness, consiglia di utilizzare questa tecnica di respirazione (chiamata anche respirazione quadrata) per calmarsi. È semplice:

Inspira contando fino a 4.

Tieni quell’inspirazione per 4 secondi.

Espira contando fino a 4.

Mantieni l’espirazione per 4 secondi.

Ripeti se necessario finché non ti senti calmo e più equilibrato.

Ridi

Hai mai riso quando sei nervoso o arrabbiato? Non sei insensibile: ridere è un modo per calmare il tuo corpo! Rilascia endorfine piacevoli e gli studi hanno dimostrato che una risata prolungata (e lo yoga della risata – sì, esiste!) Può aiutare il tuo benessere.

5. 4. 3. 2. 1

Usa questa tecnica per combattere stress e ansia. E’ progetta per aiutarti a sentirti più in equilibrio con te stesso.

5: Nomina 5 cose intorno a te. (A mente o ad alta voce.).

4: Nomina 4 cose che puoi toccare.

3: Nomina 3 cose che puoi sentire.

2: Nomina 2 cose che puoi annusare.

1: Nomina 1 cosa che puoi assaggiare.

Regalati un massaggio

In Ayurveda , la tradizione dell’abhyanga, o automassaggio, combina i benefici del massaggio, della meditazione e della cura della pelle. Anche l’automassaggio può aiutare a lenire il sistema nervoso. È semplice: prendi l’olio di sesamo o il tuo olio preferito e stendi un asciugamano per evitare di sporcare ovunque. Quindi dedica dai 10 ai 15 minuti a massaggiare l’olio sul tuo corpo. Siedi in meditazione per alcuni minuti e poi fai la doccia. E’ una pratica meravigliosamente lenitiva e tonificante, e anche ottima per la circolazione.

Oli essenziali

Alcuni oli essenziali, tra cui la lavanda, hanno dimostrato di avere qualità rilassanti. Diffondi la tua miscela preferita per combattere stress e ansia, o semplicemente annusa la bottiglia quando ti senti nervoso.

Premi nei punti giusti

La digitopressione è una pratica con radici nella medicina tradizionale cinese. L’idea è di premere punti specifici sul corpo per aiutare determinati disturbi e sentimenti. L’agopuntore Elizabeth Martin spiega che, per l’ansia, uno di quei punti è proprio tra le sopracciglia. L’esperta raccomanda di premere con il pollice proprio in quel punto pe un minimo di 30 secondi, con una pressione circolare in senso orario.

Fai un bagno caldo

Non abbiamo certo bisogno dei risultati di uno studio per sapere quanto può essere rilassante un bagno caldo. Quando la vita ti sembra pesante, immergiti in un bagno caldo, magari con un po’ di olio di lavanda e sali di Epsom dopo aver fatto l’automassaggio. Niente vasca? Anche una doccia calda funziona.

Balla o canta

C’è un motivo per cui ballare è così bello. Negli anni ’90, i ricercatori hanno scoperto che seguire un corso di danza aiuta ad alleviare stress e ansia.

Non è necessario trovare un corso online a pagamento. Alza il volume della tua canzone preferita e balla, tira fuori i sentimenti finché non ti senti più calmo e felice! Punti bonus se, oltre a ballare, canti anche. Cantare porta tantissimi benefici emotivi e spirituali, indipendentemente dal fatto che tu sia intonato o meno.