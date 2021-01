Sei nervoso, lo stress prende il sopravvento sulla tua giornata e non puoi farci niente: le abbuffate da ansia e stress ti conducono troppo spesso al frigorifero e alla dispensa. Inoltre, di solito tendi a non scegliere le opzioni più salutari. Sono le ben note abbuffate di ansia, che conosciamo anche come fame nervosa.

Sara Rueda e María García, rispettivamente nutrizionista e psicologa di BluaU de Sanitas, hanno parlato con Hola della questione. Gli esperti spiegano che l’ansia è un’emozione caratterizzata da sentimenti di tensione, preoccupazioni e cambiamenti fisiologici, come l’aumento della pressione sanguigna. Le cause sono molto varie. Cattive abitudini di vita possono contribuire all’ansia o comunque peggiorarla, come per esempio cattive abitudini alimentari o di sonno, mancanza di attività fisica, fumo, isolamento sociale.

Trovare la causa dell’ansia, una priorità

Senza dubbio, devi individuare e affrontare le cause che generano ansia. “La prima cosa è identificare il motivo per cui proviamo ansia– Successivamente, devi individua la relazione tra ansia e cibo, e se sussistono altre emozioni associate (mangiare come ricompensa, per noia, tristezza …)”.

Gli esperti non dubitano che la fame emotiva sia solitamente strettamente correlata all’ansia. Infatti, quando si attiva questa “falsa sensazione di fame” mangiamo non perché il nostro corpo ne abbia bisogno, ma perché il nostro cervello preferisce il rapido sollievo o la rapida soluzione che il cibo dà. Anche se questo non è adeguato a risolvere ciò che ha causato la sensazione di fame nervosa.

“La fame emotiva non appare a causa di una circostanza biologica o naturale, ma è la risposta a un’altra mancanza interna. Questa carenza è solitamente correlata a ragioni emotive come ansia, depressione, noia, tristezza, ecc. ”.

Cerca un aiuto professionale

C’è un modo per cercare di evitare questa fame emotiva? Tieni presente che per le persone che ne soffrono, la prima cosa da fare è andare da un professionista per cercare di affrontare il problema alla radice. Per questo, oltre a cercare il supporto di un nutrizionista, è fondamentale affidarsi a uno psicologo per curare il problema sottostante. “Nel mangiare è importante avere una pianificazione, una routine e degli orari, perché questo ci aiuta ad avere abitudini stabili e sane, prevenendo la comparsa dell’ansia”.

Pertanto, in generale, è fondamentale avere una dieta e abitudini quotidiane ben pianificate, controllare ciò che compriamo e che abbiamo in casa e sapere come identificare e premiare (mai con il cibo) i comportamenti che riusciamo a controllare al riguardo. Avere un elenco di alternative può aiutarci. Focalizzare la nostra attenzione sulle attività che ci piace fare per non pensare al cibo (fare una passeggiata, parlare al telefono, fare esercizio, leggere, ecc.).

Combattere l’ansia, suggerimenti pratici

Quali sono i consigli pratici più utili se vogliamo evitare le abbuffate da stress?

-Sviluppare un menù alimentare giornaliero. Si consiglia di sviluppare una pianificazione settimanale in modo da controllare le calorie assunte e i tipi di alimenti.

-Mangia cibi soddisfacenti. Per evitare la sensazione di fame scegli cibi sani e soddisfacenti come verdure, frutta, noci, avocado… aiuteranno a calmare l’appetito improvviso. Bevi acqua, tisane o bibite fatte in casa (come la limonata) tra i pasti, per riempire lo stomaco e cercare di calmare la fame nervosa.

-Evita lo zucchero. La fame emotiva è strettamente correlata al consumo e all’abuso di cibi zuccherati e dolci lavorati. Pertanto, si consiglia di non avere in casa questo tipo di alimenti o di optare per cibi che contengono zucchero naturalmente (non aggiunto): yogurt naturali, frutta, latte, cioccolato fondente (dall’80% di cacao in poi).

-Pratica sport. L’esercizio fisico è un’abitudine altamente raccomandata per ridurre l’ansia e vivere in modo più ottimista e positivo. Può aiutare a tenere sotto controllo i problemi emotivi e a ridurre i morsi della fame.

Alimenti che creano dipendenza

Ci sono cibi che possono aumentare la dipendenza? Ebbene sì sono quelli ricchi di carboidrati semplici ( snack, pasticcini, biscotti, dolci, zucchero, pane bianco …), che creano una certa dipendenza grazie alla loro componente dolce e sono generalmente quelli più legati all’ansia.

“Questi alimenti sono solitamente legati ad atti di ricompensa da parte dei membri della famiglia nella nostra infanzia, associati a buoni comportamenti. È per questi ultimi, così che nella nostra età adulta continuiamo ad associare questi alimenti come ricompensa di fronte a situazioni difficili o stress quotidiano. Per questo è molto importante evitare di premiare i bambini con cibi ricchi di zuccheri e iniziare a premiare con altre cose o con cibi sani (ad esempio la frutta)” conclude l’esperto.