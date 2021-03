Vuoi perdere peso o evitare l’obesità ma sei stanco oppure non riesci a seguire una dieta dimagrante troppo restrittiva? Riuscire a dimagrire in modo sano senza dover seguire una dieta da fame è possibile. Ieri 4 marzo si è celebrata la Giornata mondiale contro l’obesità. Un evento che, secondo gli esperti del settore, dovrebbe tradursi nell’attuazione di azioni concrete per ridurre, e persino porre fine, a questa problematica che colpisce milioni di italiani e che, anno dopo anno, è in aumento.

Non solo. Nel contesto della pandemia, le persone obese hanno il doppio delle probabilità di essere ricoverate in ospedale se risultate positive per COVID-19, secondo un rapporto di Public Health England. Il rapporto evidenzia come essere gravemente sovrappeso metta le persone a maggior rischio di ospedalizzazione, ricovero in unità di terapia intensiva e morte per COVID-19. Con un rischio che cresce in modo sostanziale all’aumentare dell’indice di massa corporea.

Leggi anche: Obiettivo pancia piatta: a cosa devi dare più importanza, esercizio o dieta?

Come faccio a sapere se sono obeso e se devo perdere peso?

E’ tutta una questione di cifre e per questo bisogna tener conto di alcuni aspetti, che ci vengono forniti dagli esperti di Freeletics .

Leggi anche: Perdere peso: La camminata fa dimagrire ma solo se la fai in questo modo

Il girovita

La misura del girovita è una informazione essenziale per sapere come sta andando la perdita di peso, soprattutto per le donne, poiché è dove viene immagazzinato la maggior parte del grasso. Un aumento del diametro della vita (più di 89 cm nelle donne e più di 102 cm negli uomini) può rivelare un rischio di malattie cardiache e diabete.

Rapporto vita-fianchi

Il rapporto vita-fianchi tiene conto delle differenze nella struttura corporea, quindi due persone possono avere corpi molto diversi ma un rapporto vita-fianchi simile. Un rapporto superiore a 0,90 per gli uomini e 0,85 per le donne indica un sovrappeso.

Indice di massa corporea (BMI)

Questa è un altro parametro importante da tenere a mente. La scala BMI utilizza sia l’altezza che il peso per determinare se sei nel range di peso sano. L’IMC corrisponde alle seguenti categorie:

Meno di 18,5 = peso insufficiente.

18,5-24,9 = peso sano.

25-29,9 = sovrappeso.

Più di 30 = obesità.

L’IMC viene calcolato utilizzando la seguente formula: Peso (kg) / altezza (m) ².

Percentuale di grasso corporeo

Tenere conto del peso è uno dei modi più accurati e affidabili per monitorare la perdita di peso, ma non fornisce tutti i dati necessari. Per prima cosa, non indica quanto del tuo peso è grasso e quanto è muscolo. Inoltre non tiene conto dei cambiamenti fisiologici che si verificano con l’avanzare dell’età. Ad esempio, con l’avanzare dell’età òe donne perdono massa muscolare e ossea e tendono a immagazzinare più grasso. Gli uomini invece perdono massa muscolare a un ritmo più lento.

Tuttavia, la percentuale di grasso corporeo misura il grasso in eccesso e non include la massa muscolare. Il metodo standard infallibile è misurare il peso sott’acqua, ma questo non è certo pratico. Un’alternativa più accessibile è usare una bilancia che misura la percentuale di grasso.

Leggi anche: Sì, questi alimenti ti aiutano a bruciare il grasso sulla pancia

Inizia facile: il carrello della spesa

Per non cadere in tentazione, i dietisti-nutrizionisti hanno un metodo ben chiaro: iniziare dalla lista della spesa. Organizzare il tempo per fare la spesa può essere noioso, ma avere una lista ci aiuterà a fare scelte più sane.

È importante che, quando andiamo a fare la spesa, abbiamo un elenco chiaro di ciò di cui abbiamo bisogno e che vogliamo acquistare in modo da non acquistare prodotti in eccesso o non necessari. Per fare questo, dobbiamo tenere presente che dobbiamo includere frutta e verdura nella nostra dieta su base giornaliera, cibi proteici come uova, pesce, legumi o carne a pranzo e cena, privilegiare i cereali integrali rispetto a quelli raffinati ed evitarne il consumo di quelli ultra lavorati.

Un buon metodo è quello di lasciarsi guidare dal piatto di Harvard per organizzare un pasto sano: 50% di verdure; 25% di cereali integrali; e il 25% di proteine.

Inoltre, è importante imparare a leggere le etichette per sapere se i prodotti che stiamo acquistando contengono zuccheri aggiunti, grassi non sani ecc.

La migliore combinazione per bruciare calorie

Vanessa Gebhardt, specialista di fitness di Freeletics, spiega a Hola: “L’allenamento a corpo libero e la corsa a intervalli sono la migliore combinazione per perdere peso. Un programma di allenamento specifico e una dieta varia consentono di ottenere risultati straordinari in un breve periodo di tempo. L’importante è la volontà e la perseveranza”.

Ma non devi allenarti solo per trasformare il tuo corpo. Deve diventare uno stile di vita. Devi allenarti per migliorare il tuo presente e il tuo futuro, non per obiettivi precisi. Non si tratta di fare ua buona impressione in bikini o di poter bruciare il torrone. Devi farlo perché il tuo corpo e la tua mente ne hanno bisogno.

Buone abitudini per perdere peso senza dieta e combattere l’obesità

In sintesi, controllare il proprio peso corporeo non è questione di allenarsi in palestra o di stare a dieta per tutta la vita, ma di adottare uno stile di vita sano. Questi sono i migliori consigli che ti aiuteranno a perdere peso e stare bene alungo termine.