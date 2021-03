Hai un obiettivo chiaro e il mese di marzo è il punto di partenza perfetto grazie all’arrivo del bel tempo: ottenere una pancia piatta. Una volta che l’obiettivo è stato fissato, è il momento di scegliere la migliore strategia. E sorge la domanda: dieta o esercizio fisico? Gli esperti del settore sono molto chiari sulla questione: per ottenere una pancia piatta sono necessarie entrambe le cose, sia dieta ed esercizio fisico.

Innanzitutto, è bene specificare che non è possibile perdere il grasso localizzato solo sulla pancia. In realtà, il grasso viene perso in tutto il corpo. Per perdere grasso addominale, è importante accompagnare la dieta sana a un esercizio fisico moderato.

Una zona particolarmente ribelle

Sia la dieta che l’esercizio fisico sono essenziali per ottenere la pancia piatta. Sicuramente, come spiegano i nutrizionisti, la priorità è la dieta che ci fa perdere grasso in generale. Ma anche esercizi focalizzati sull’addome sono importanti. Se si si segue solo la dieta, infatti perderemo grasso, ma non il grasso addominale desiderato e soprattutto non renderemo tonici i nostri tessuti.

Un piano completo

È quindi necessario seguire una dieta studiata per perdere grasso, ma non muscolare. Per ottenere la pancia piatta bisogna essere costanti e rigorosi con l’obiettivo che vogliamo raggiungere. Domingo Carrera, specialista in Nutrizione presso il Centro Medico-Chirurgico per le Malattie Digestive, riassume a Hola la formula per ottenere la pancia piatta, con la somma di quattro fattori:

-Una dieta mirata a perdere grasso senza perdere muscoli (soprattutto addominali).

-Esercizio cardio (corsa, nuoto, ciclismo).

-Abs (con o senza pesi).

-Buona idratazione. E, naturalmente, evitando i cibi notoriamente iper calorici come dolci e alcol.

Pancia piatta, il ruolo della dieta

Ciò che è chiaro è che, secondo il parere di alcuni esperti, la dieta è essenziale. Perché anche se hai muscoli che lavorano, se hai una grossa adiposità non vedrai buoni risultati. È vero che una cosa va di pari passo con l’altra.

Perdere grasso corporeo per ottenere la pancia piatta

Laura Parada, direttore tecnico e nutrizionista di Slow Life House, spiega a Hola un aspetto importante di cui bisogna tenere conto: “Se l’obiettivo è perdere grasso corporeo, l’esercizio non è essenziale per ottenerlo. Con una buona dieta si può dimagrire, ma in questo senso si parlerebbe solo di perdere grasso e non di salute globale. È importante rendersi conto che ciò che è significativo non è solo perdere grasso o ottenere la pancia piatta, ma migliorare la nostra composizione corporea complessiva, ridurre la percentuale di grasso (se è alta) e aumentare la massa muscolare“.

Questo ci porterà più salute e vitalità. Inoltre, maggiore è la percentuale di massa muscolare, maggiore sarà il nostro dispendio calorico totale. Questo si tradurrà in un maggiore consumo di calorie a riposo, e avremo bisogno di ridurre molte meno calorie per perdere grasso.