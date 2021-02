Se vogliamo dimagrire è fondamentale abbinare l’esercizio fisico ad una dieta ma, a volte, non si ottengono i risultati attesi. Lo dice anche il buon senso: per perdere peso è importante concentrarci sul cibo e sull’attività fisica. Eppure, a volte, anche se ci impegniamo a prenderci cura della nostra alimentazione e stabiliamo una routine di esercizi, i risultati sembrano non arrivare. Vediamo alcuni motivi per cui questo accade.

1. Segui diete sbagliate

Alcune diete non forniscono tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno e, di conseguenza, possono rallentare il metabolismo e portare a difficoltà a dimagrire. È fondamentale adattare la dieta ad ogni persona e il proprio metabolismo, per mantenerlo attivo. È essenziale un apporto equilibrato di carboidrati, proteine ​​e grassi. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi a un medico nutrizionista, che ci aiuterà a perdere peso in modo sano.

2. Dormi poco

La mancanza di sonno può alterare la secrezione di ormoni come la leptina e grelina, che potrebbero influenzare il senso di fame. La grelina è responsabile dell’invio di segnali al cervello per inibire la stimolazione dell’appetito. Quando invece diminuiscono i livelli di leptina, aumenta il desiderio di mangiare.

3. Mancanza di idratazione

Un adeguato livello di idratazione può aiutare a mantenere un peso sano. Sia i medici che i nutrizionisti consigliano di bere da 6 agli 8 bicchieri d’acqua al giorno. Questa quantità giornaliera, insieme a quella fornita da alcuni alimenti, è sufficiente al nostro sistema per funzionare correttamente nella digestione e nell’eliminazione delle tossine. Anche il controllo dell’ansia è favorito da un’adeguata assunzione di acqua.

4. Esercizio cardiovascolare in eccesso

È vero che l’esercizio cardiovascolare (corsa, ciclismo, ecc.) fa bene alla salute ma, dal punto di vista della perdita di grasso, non di peso, gli ultimi studi indicano che la combinazione di lavoro di forza e hiit (allenamento a intervalli ad alta intensità ) è la formula migliore.

5. Mangi troppo

Semplicemente non te ne accorgi, ma stai mangiando troppo. Mangiare bene è importante ma, a volte, non teniamo conto delle porzioni che dovremmo assumere. Anche i cibi più sani, pur avendo un importante valore biologico, apportano calorie, e se non moderiamo il loro consumo non riusciremo a dimagrire. Un controllo della porzione sarà necessario per un’efficace perdita di peso.

6. Problemi ormonali e di stress

Diversi problemi ormonali come l’ipotiroidismo, la sindrome dell’ovaio policistico, la resistenza all’insulina sono la causa delle difficoltà nel perdere peso. D’altra parte, lo stress aumenta i livelli di cortisolo, influenzando il livello emotivo che aumenta l’appetito e, quindi, aumenta le calorie ingerite. Andare da uno specialista per stabilire una diagnosi è il primo passo. Successivamente si consiglia di rivolgersi ad un professionista della nutrizione e dell’esercizio fisico, che possa guidarvi con un programma di lavoro adeguato e adattato alle esigenze di ognuno.