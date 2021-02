Per dimagrire è necessario eliminare i latticini? Spesso, quando decidi di iniziare una dieta per perdere peso, ti chiedi se sia necessario eliminare i lattici. E se questi siano buoni o cattivi per riuscire a dimagrire. La domanda da un milione di dollari è sempre la stessa: ma i latticini sono grassi?

Innanzitutto, è bene specificare che nessun alimento fa davvero ingrassare. Ciò che porta ad un aumento di peso è la quantità totale consumata (e non solo nella giornata, ma nel tempo). Soprattutto quando si ingeriscono più calorie di quelle che si consumano. In questo senso bisogna demistificare l’idea, diffusa in alcuni ambiti, di considerare i latticini come particolarmente dannosi nel controllo del peso. Innanzitutto, esiste un’ampia varietà di latticini e alcuni sono a basso contenuto calorico, soprattutto quelli scremati. Ma non solo, alcuni studi hanno dimostrato un un miglior controllo del peso nelle persone che ne assumono una quantità moderata.

Non eliminare i latticini dalla lista della spesa

Quindi, non è necessario eliminare i latticini per riuscire a dimagrire in modo sano ed efficace. María Ortega Anta, professore di nutrizione e dottore in farmacia presso l’Università Complutense di Madrid, spiega a Hola: “Rinunciare ai latticini sarebbe un errore in relazione al nostro stato nutrizionale, alla salute e al controllo del peso. Il consumo consigliato di latticini è di 2-3 porzioni / giorno. Sarebbe auspicabile approssimare il nostro consumo a quello consigliato, sia che stiamo cercando di perdere peso, sia che vogliamo migliorare la nostra dieta. Quando vogliamo dimagrire, dobbiamo scegliere, più spesso, i latticini che forniscono meno calorie (latte, yogurt, ricotta, formaggio fresco…)”.

Preziosi dal punto di vista nutrizionale

Perché non dovresti eliminare i latticini e, anzi, dovrebbero far parte della nostra dieta sana? L’esperta spiega: “I latticini sono alimenti preziosi dal punto di vista nutrizionale, perché forniscono proteine ​​di alta qualità e una grande quantità di vitamine e minerali, con un contenuto calorico moderato. D’altronde la presenza di componenti come la lattoferrina, favoriscono l’assorbimento di vari nutrienti come il ferro, e sono stati associati ad un miglioramento delle difese immunitarie”.

Meglio scegliere latticini scremati?

Quando siamo a dieta ci chiediamo spesso se scegliere la versione scremata. “Non è necessario che si opti sempre per i latticini scremati. Possiamo sceglierli più spesso se vogliamo assumere meno calorie, ma in altre occasioni i latticini interi o parzialmente scremati possono far parte della nostra dieta. D’altra parte, studi recenti trovano benefici per la salute e per il controllo del peso nel grasso del latte, quindi potrebbe non essere appropriato eliminare i grassi del latte dalla nostra dieta”, afferma la dott.ssa Ortega. La chiave è tenere presente che esiste un’ampia varietà di latticini e il loro contenuto di grassi è molto variabile, forse i formaggi stagionati sono quelli che forniscono più grassi e calorie, ma questo non è un motivo per scartarli.

Il formaggio è forse il più demonizzato quando siamo a dieta. “Alcuni tipi di formaggio possono avere un alto valore calorico, ma non c’è motivo di eliminarli dalla nostra dieta” spiega l’esperta.

Dopotutto il formaggio è un alimento prezioso, caratteristico della dieta mediterranea. Gli alimenti più calorici vanno assunti in quantità minore o meno frequentemente rispetto ai formaggi freschi e altri latticini, ma un consumo razionale è del tutto accettabile”.