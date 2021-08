È molto comune che in estate ci si possa sentire un po’ più gonfi del solito, e andare incontro a fastidiosi episodi di gambe gonfie. Le alte temperature, infatti, provocano la dilatazione dei vasi sanguigni e quindi la riduzione del ritorno venoso. Per questo motivo le estremità e più precisamente le gambe tendono a gonfiarsi. Per fortuna, seguire alcune abitudini salutari può aiutarci a ridurre e contrastare i gonfiori.