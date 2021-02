Se soffri di pancia gonfia, la prima cosa da fare è senza dubbio scegliere con cura i cibi e seguire una alimentazione specifica. Come regola generale, gli alimenti che producono più gas e che causano la pancia gonfia sono quelli che contengono determinati tipi di carboidrati, fibre solubili o entrambi. Queste sostanze non sono completamente assorbite nell’intestino tenue e scendono invece nell’intestino crasso, dove vengono fagocitate dai batteri intestinali, producendo gas.

Pertanto, per evitare il gonfiore addominale, è consigliabile optare per alimenti che non “nutrono” i batteri. È il caso, ad esempio, delle proteine ​​animali come, ad esempio, uova, carne o pesce. Tutti questi alimenti non contengono carboidrati che possono essere fermentati. Pertanto, consumando proteine ​​il gonfiore sarà inferiore.

Ovviamente però non possiamo limitarci a inserire nella dieta un solo gruppo alimentare, poiché potrebbe causare deficit nutrizionali. Quindi dobbiamo aggiungere carboidrati e grassi. Per evitare la pancia gonfia, punta a quelli a basso contenuto di residui fermentabili e consuma cibi prebiotici.

A confermarlo, è anche uno studio condotto presso l’ospedale Vall d’Hebrón. La ricerca ha scoperto che, sebbene abbiano un effetto opposto sul microbiota intestinale, sia la dieta che il prebiotico riescono a migliorare i sintomi del gonfiore addominale. Nel caso del prebiotico, poi, l’effetto viene mantenuto fino a due settimane dopo aver smesso di assumerlo.

Pancia gonfia, punta alle verdure che non ti gonfiano

Non tutti i carboidrati gonfiano allo stesso modo. Ad esempio, ci sono carboidrati a bassa fermentabilità come fruttosio, fibre, lattosio che ti faranno sentire meno la sensazione di “palloncino”. Questo è il caso degli spinaci. Ma puoi anche consumare verdure come peperoni, cetrioli, fagiolini, lattuga, zucchine, pomodori. Sono tutti alimenti che non alimentano la pancia gonfia.

Frutta

Sebbene la frutta contenga carboidrati, ci sono alcuni tipi che puoi mangiare senza preoccuparti del gonfiore addominale. In generale, per la maggior parte delle persone, frutta come mirtilli, kiwi, arance, mandarini, ananas, lamponi, fragole non causeranno gas intestinali.

Cereali e legumi

Se hai intenzione di mangiare cereali o legumi, puoi seguire alcuni accorgimenti per ridurre la loro capacità di produrre flatulenza. Ad esempio, possiamo cuocerli a vapore, con una pentola a cottura rapida e con poca acqua, poiché questo ci aiuterà ad avere meno gas.

Alimenti fermentati perfetti contro la pancia gonfia

Sono particolarmente indicati per chi soffre di gonfiore addominale. Questo perché i batteri che contengono questi alimenti, sono già stati incaricati di fare il lavoro che farebbe il tuo intestino. Ma forniscono anche altri vantaggi: favoriscono la digestione, prevengono le patologie infiammatorie, depurano l’organismo e aiutano a stare in forma

Frutta secca

In una dieta a basso contenuto di residui fermentabili, è possibile inserire alcuni snack come la frutta secca. In particolare, le noci. Nello specifico, le noci di macadamia sono l’opzione migliore per evitare il gonfiore addominale ti renda le cose difficili nel corso della giornata.