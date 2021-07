Come sottolinea qualsiasi esperto di nutrizione, i miracoli non esistono. Non puoi dimagrire fino a una taglia in un mese senza seguire delle linee guida dietetiche e praticare regolare esercizio fisico. Tuttavia, non ti costerà molto sforzo perché si tratta di abitudini sane, perfettamente accettabili e seguibili da chiunque e che avranno un impatto su una salute migliore. Inoltre, non solo perderai peso e ridurrai il volume, acquisirai anche maggiore forza, flessibilità e ti sentirai emotivamente molto meglio.