Vi abbiamo parlato molto dei vantaggi della camminata. Ma non fa mai male ricordarli. Camminare è un dolce esercizio cardiovascolare, il complemento ideale ad altri sport con un indice aerobico più alto.

La camminata apporta benefici al sistema cardiovascolare, migliora il sistema muscolo-scheletrico, previene e ritarda l’osteoporosi. Ancora, rafforza il sistema immunitario, favorisce il transito intestinale e contribuisce alla riduzione del colesterolo ‘cattivo’ e dei trigliceridi. Tuttavia, è importante specificare che i benefici della camminata dipenderanno dalla durata, intensità e costanza della nostra pratica.

Quindi, fino a che punto devi camminare per sfruttare al meglio quello che è considerato da molti esperti l’esercizio più semplice e salutare, per riuscire anche a perdere peso?

Quanto tempo devi fare la camminata?

Non ci sono scuse ed è ora di iniziare. Ma quanto tempo? Per quanto riguarda la durata, camminare è il modo più semplice ed economico per rispettare la raccomandazione generale dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) di eseguire 150 minuti a settimana di moderata attività aerobica. Il minimo sarebbe camminare ogni giorno per venti / trenta minuti o cinque giorni alla settimana per 30-45 minuti. Se ciò non è possibile, dedica un’ora tre giorni alla settimana. Questo è il minimo, ma ovviamente l’ideale è camminare quotidianamente e superare le durate minime menzionate. Inoltre, se camminiamo veloce e in modo vigoroso è ovviamente meglio.

Dipende dall’intensità

Inoltre, non entra in gioco solo il tempo, ma anche l’intensità, un’altra delle variabili da tenere in considerazione. E non è la stessa cosa andare a fare una passeggiata o guardare le vetrine dei negozi, che andare di buon passo senza altro obiettivo che rimettersi in forma.

Nello specifico, dovremmo camminare in modo tale da non riuscire a parlare in modo fluido e abituale. Possiamo camminare a un ritmo moderato, ma più intensa è la nostra camminata, maggiori saranno i benefici che avremo sul nostro corpo. E’ quando iniziamo ad avere difficoltà a parlare fluidamente che avvengono cambiamenti fisiologici come: miglioramento delle prestazioni cardiorespiratorie, abbassamento della pressione sanguigna, abbassamento del livello di glucosio nel sangue e abbassamento dei livelli di lipidi nel sangue.

Una piacevole passeggiata vigorosa produce un dispendio calorico di circa 150 kcal l’ora a seconda della costituzione di ogni persona.

La costanza è fondamentale

La costanza è la terza variabile e forse la più importante. Dobbiamo fare della camminata un’abitudine. Inizialmente potrà sembrare faticoso, ma quado la inseriremo nella nostra routine quotidiana vorremo camminare il più possibile. Camminare ha un impatto articolare molto basso, quindi è un esercizio sicuro e non causa lesioni in condizioni normali. Migliora il tono muscolare generale, soprattutto delle gambe e dei glutei, e ci aiuta a controllare il nostro peso corporeo riducendo efficacemente l’indice di massa corporea.

E’ un esercizio adatto a qualsiasi età ed è essenziale per gli anziani. Camminare all’aperto offre ulteriori vantaggi come una maggiore sintesi di vitamina D e il rafforzamento del sistema immunitario derivato dall’esposizione alle condizioni atmosferiche.

