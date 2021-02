La camminata un’ora al giorno ha molteplici benefici: aiuta a controllare il peso corporeo, migliora la tua salute cardiovascolare e fa bene all’umore. Inoltre, ci permette di rimanere in forma a qualsiasi età. Tutti gli esperti concordano nel consigliare la camminata quotidiana. Camminare, marciare, fare nordic walking, sono tutte attività naturali che hanno un impatto favorevole sulla salute. Inoltre, migliorano la qualità della vita tanto quanto una buona alimentazione.

La maggior parte degli specialisti consiglia questo esercizio a tutte le età ma, soprattutto, alle persone con età matura, raccomandandola vivamente a partire dai 50 anni. Questo perché, secondo diverse statistiche, l’aspettativa di vita delle persone che svolgono questo esercizio quotidiano sarà di circa otto anni superiore a quella di chi conduce un vita sedentaria e non è abituato a fare la camminata.

Leggi anche: Dimagrire senza dieta: 8 azioni salva linea che aiutano a restare in forma

L’importanza di camminare ogni giorno

Camminare è un’attività spontanea e naturale che può essere svolta da soli o in compagnia, sia in città che fuori. Deve essere adattato nella sua durata e intensità alle capacità e qualità fisiche di ciascuno, e può essere svolto a qualsiasi età. Fare una passeggiata di 60 minuti al giorno ha molteplici benefici per la salute. Aiuta a controllare il sovrappeso, l’obesità, l’ipertensione, il diabete, l’ipercolesterolemia, i disturbi cardiovascolari, i disturbi mentali, lo stress, la sindrome metabolica, i problemi osteo-articolari e i disturbi del sonno. Ci rilassa, migliora l’umore e la sensazione di benessere e induce stanchezza e sonno ristoratore.

Leggi anche: La camminata fa dimagrire ma solo se la fai in questo modo

Piccole e semplici raccomandazioni

Essendo un’attività semplice e spontanea, camminare non richiede molte conoscenze, ma alcuni consigli per svolgerla bene possono essere utili.

Indossare calzature adatte , flessibili e morbide, e indumenti comodi in relazione al clima esterno.

, flessibili e morbide, e indumenti comodi in relazione al clima esterno. Il pre-stretching e il riscaldamento sono molto importanti.

e il riscaldamento sono molto importanti. Cammina con la testa dritta , guardando avanti, mai in basso.

, guardando avanti, mai in basso. La schiena è dritta e rilassata ei muscoli addominali leggermente contratti.

ei muscoli addominali leggermente contratti. Fai una oscillazione ritmica e fluida delle braccia e un movimento corretto di gambe e piedi utilizzando i passi, il tallone e le dita dei piedi.

e un movimento corretto di gambe e piedi utilizzando i passi, il tallone e le dita dei piedi. Trattandosi di un’attività quotidiana, è possibile seguire alcune routine, come il tipo di percorso e l’ora del giorno in cui viene svolta.

La camminata per una salute migliore

Alcuni benefici che possiamo ottenere facendo l’esercizio aerobico della camminata un’ora al giorno.