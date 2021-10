Con l’ arrivo dell’autunno torna la quotidianità, le temperature iniziano a scendere, le ore di luce si accorciano e riappare la nostra routine, che ci porteremo dietro per qualche lungo mese. Tutto questo significa che il nostro corpo deve adattarsi a questa nuova stagione, di cui possiamo approfittare per riorganizzare nostre le abitudini alimentari. E iniziare delle nuove sane abitudini che potremo mantenere, almeno, fino alla fine dell’inverno. Vediamo allora qualche consiglio che ci aiuta a fare scelte più salutari in autunno.