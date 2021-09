Spuntini sani possono effettivamente aiutarti a scongiurare voglie malsane ed evitare di mangiare troppo durante i pasti. E la ricerca ha dimostrato che le persone che fanno uno spuntino tendono a seguire una dieta più ricca di nutrienti , che include più frutta e cereali integrali.

La chiave è adottare abitudini salutari per gli spuntini, in modo da poterli gustare senza preoccuparsi che possano sabotare i tuoi sforzi per perdere peso. Ecco cosa devi sapere per fare degli spuntini sani.

Gli snack possono rientrare nel mio piano alimentare sano?

Gli snack non devono essere dolcetti o vizi che fanno deragliare la tua dieta, anzi, sono in realtà una parte importante di un piano alimentare sano. L’obiettivo degli spuntini dovrebbe essere quello di fornire al corpo una nutrizione aggiuntiva. Concentrati sul consumo di fibre, grassi sani e proteine ​​per dare al tuo corpo ciò di cui ha bisogno per mantenere l’equilibrio di zucchero nel sangue e tenere a bada la fame.

Quindi, piuttosto che rinunciare del tutto agli snack, cerca spuntini sani, che supportino i tuoi obiettivi di alimentazione equilibrata. Scegli snack ricchi di sostanze nutritive che ti faranno sentire sazio fino al pasto successivo, come fette di mela con un cucchiaio di burro di arachidi o bastoncini di carota con 2 cucchiai di hummus.

Come scegliere spuntini sani?

Quando viene voglia di uno spuntino, il tuo primo istinto probabilmente non è quello di arrostire un vassoio di ceci o di preparare un semifreddo allo yogurt. Ecco perché è importante pianificare i tuoi spuntini in anticipo, possibilmente quando stai preparando il tuo programma alimentare per la settimana. Così non sei tentato di prendere la prima cosa che vedi in dispensa (quel pacchetto di patatine è sempre in primo piano, sarà un caso?).

Se hai sempre a portata di mano qualcosa di sano per il tuo spuntino, è più difficile che sceglierai qualcosa di iper calorico.

Cosa fare e cosa non fare per uno spuntino sano

Fare uno spuntino con un uovo sodo o una manciata di mandorle può essere un modo semplice per allontanare la fame e aggiungere un po’ di proteine ​​extra alla tua dieta. Ma cosa succede quando sei tentato di addentare qualcosa di molto meno virtuoso, come una vaschetta di gelato al caramello o quel pacchetto di patatine? Questi suggerimenti possono aiutarti a gestire le tue voglie e a mangiare in modo più consapevole .

Chiediti perché stai facendo uno spuntino

Stai mangiando perché sei annoiato o stressato? Stai per cedere a un latte macchiato con due bustine di zucchero e al cornetto durante il tuo tragitto mattutino per andare a lavoro, perché questo è quello che fai sempre? Assicurati di non cedere solo a stupide abitudini di spuntini poco sani.

NON aspettare di essere troppo affamato

La fame ci spinge a fare scelte impulsive basate su ciò che è più veloce e pratico, non su ciò che è più salutare.

Rallenta

Ci vuole tempo perché il tuo corpo registri il senso di pienezza, quindi opta per spuntini che non potrai divorare troppo velocemente. Per esempio, cibi come mele e arance richiedono lavoro per essere mangiati (sbucciarli, tagliarli…).

NON tenere cibi spazzatura in dispensa

Dai un aiuto alla tua forza di volontà. Se c’è uno spuntino a cui fai fatica a resistere, resisti una volta sola: al supermercato. Piuttosto che dover resistere ogni volta che passi davanti al frigorifero o alla dispensa.

Evita questi errori

Quando cerchi idee per degli spuntini sani, tieni presente che alcuni snack non sono così salutari come sembrano. Ecco alcuni prodotti subdoli a cui prestare attenzione: