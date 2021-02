Riuscire a controllare il peso corporeo senza necessariamente dover seguire una dieta ferrea è possibile. I nutrizionisti non smetteranno mai di ripetere che la migliore dieta è quella applicata nel tempo e che mira al cambiamento dello stile di vita. Ci sono alcuni alimenti che, più di altri, ci aiutano a controllare il peso senza seguire una rigida alimentazione drastica. Certo, per dimagrire è fondamentale ingerire meno calorie di quelle consumate durante la giornata. Ma grazie ai nutrienti di alcuni cibi, mantenere una sana alimentazione ci sembrerà più semplice e gustoso.

Porro

È un alimento con molte vitamine, tra cui la A, C e B9. Inoltre, questo ortaggio è ricco di fibre e contiene zero grassi. Grazie al suo sapore delicato, è il compagno di verdure perfetto per quasi tutti i piatti. Perfetto per accompagnare pesce o carne, è ideale anche nelle zuppe o nei risotti.

Legumi, utili a controllare il peso

I legumi sono una fonte di fibre e proteine, sebbene contengano anche una quantità non trascurabile di carboidrati. Sono molto utili per la tua dieta e per controllare il peso, ma è consigliabile non esagerare, poiché la loro elevata quantità di fibre può rendere la digestione molto più lenta e pesante e produrre gas. Inoltre, aumentano il senso di sazietà e ci fanno sentire più sazi più a lungo. Sono, di per sé, un ottimo cibo da mangiare a pranzo, e con pochissimi altri condimenti non avremo bisogno di altro da mangiare.

Piselli

Sono ricchi di luteina, che agisce come antiossidante e protegge le cellule dall’ossidazione. Inoltre, contengono ferro in quantità elevate, circa 1,5 mg per 100 grammi. E, come altri alimenti vegetali, la fibra nei piselli è solubile.

Per controllare il peso non riunciare ai funghi

I funghi hanno degli aspetti molto interessanti. Ovviamente sono di origine vegetale, e forniscono molte fibre. Ma sono anche ricchi di acqua e privi di grassi, il che li rende un alimento ipocalorico e perfetto per accompagnare altri cibi come zuppe o secondi di carne.

Lamponi

Di tutti i frutti, i lamponi sono tra i più ricchi di fibre, ogni porzione ce ne assicura circa 8 grammi. Inoltre, migliorano la pressione sanguigna grazie al loro alto contenuto di potassio e rinforzano le nostre ossa grazie al calcio.

Patate

Molto spesso si pensa che le patate non siano un alimento ipocalorico. In realtà non è così. La confusione deriva dal fatto che, ovviamente, quando le patate vengono fritte non sono molto salutari. Inoltre sono anche ricche di carboidrati. Tuttavia non forniscono troppe calorie e hanno un contenuto di fibre non trascurabile, che ci aiuta a sentirci più sazi più a lungo. Per controllare il peso, si consiglia di cuocere le patate in modo leggero (bollite o al forno).

Cavoletti di Bruxelles, tuoi alleati se vuoi controllare il peso

Ancora una volta in questa lista troviamo un alimento con un’alta concentrazione di fibre. Quindi vanno consumati con moderazione, in porzioni non molto generose, altrimenti possono causare gas intestinali. Ma proprio l’alto contenuto di fibre lo rende un alimento molto soddisfacente.

Semi di lino

È un superfood, con un contributo molto importante di fibre alimentari e acidi grassi Omega. Una piccola quantità di semi di lino assicura ai nostri piatti (insalata, per esempio) una quantità elevata di fibra che favorirà il nostro senso di sazietà e la nostra regolarità intestinale.

Cereali integrali

Come con i legumi, i cereali integrali forniscono carboidrati. Tuttavia, forniscono una grande quantità di fibre vegetali e vitamine, il che li rende un alimento molto utile a controllare il peso, che si tratti di riso o pane integrale.