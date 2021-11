6 alimenti con cui il tuo corpo secerne endorfine per essere di buon umore

Affinché il tuo umore non cali, il tuo corpo ha bisogno principalmente di energia, oltre a cibi ricchi di carboidrati a lento assorbimento, vitamine e minerali. Oltre ad altre sostanze che stimolano la produzione di neurotrasmettitori e ormoni come le endorfine. Frutta, verdura, cereali integrali, legumi, noci, semi sono alimenti fondamentali per un maggiore benessere.