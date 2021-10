Se fossimo veramente consapevoli di come il cibo che mangiamo influenzi la salute del nostro organismo, forse faremmo scelte alimentari migliori. Per esempio, propenderemmo per i cibi antinfiammatori che migliorano la funzione di tutto il corpo e soprattutto quella del nostro apparato digerente. Così da ridurre anche il problema della pancia gonfia.

Come sottolinea il dottor Will Cole nel suo libro The Spectrum of Inflammation “molte delle persone che soffrono di malattie croniche soffrono anche di infiammazioni intestinali”. Oltre che di disturbi legati all’apparato digerente. Problemi come stitichezza, diarrea, sindrome dell’intestino irritabile o proliferazione batterica sono i più comuni che il Dr. Cole ha riscontrato nella sua carriera. Per questo motivo, raccomanda di tenere sotto controllo l’ infiammazione nel tratto digestivo. Questi sono alcuni dei cibi antinfiammatori che il dottor Cole ti consiglia di includere in una dieta sana ed equilibata.