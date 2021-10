Il suo alfiere italiano lo definisce “il metodo ideale per chi vuole essere e realizzare di più. È mirato alle persone che vogliono salire al proprio livello superiore e avere, ogni giorno, una marcia in più. Le persone che lo praticano con costanza raggiungono un corpo scolpito, i nervi d’acciaio, un’energia illimitata, una mente pienamente sviluppata e un’incrollabile forza interiore”.

Si parte con il Metodo DeRose . Portato al successo in Italia da Carlo Mea, formatore specializzato nell’allenamento di alta performance, si basa su una serie di tecniche di respirazione e di rilassamento per attingere a una extra carica di energia e raggiungere un’elevata gestione della propria sfera emotiva.

A Torino a far furore è, invece, il fit-homeless e il nome è tutto un programma. Ci si prefigge di promuovere la salute e il benessere psicofisico utilizzando gli spazi verdi o quelli urbani, rendendoli vivi attraverso l’attività motoria proposta da professionisti e trainer.

L’obiettivo, spiegano gli ideatori, è distinguersi dal classico centro fitness chiuso tra quattro mura. Lavorando in ambienti aperti e senza identificarsi con un luogo preciso. Il fit-homeless (o fitness outdoor), che ormai di fatto ha invaso i parchi di ogni città d’Italia propone di allenarsi all’aria aperta. E consente, secondo i suoi promotori, una maggior produzione di vitamina D, necessaria alla produzione della famosa serotonina, il neuro-trasmettitore che regola l’umore, il ciclo sonno-veglia, la gestione dell’ansia. E non ultimo aiuta a socializzare. Vi pare poco?

Oltre agli sport per così dire “classici”, come padel, tennis, pilates, yoga o nuoto, ci stiamo concentrando molto nel ricercare attività insolite, meno conosciute al grande pubblico, ma molto valide da un punto di vista del benessere fisico e mentale, spiega Filippo Santoro, Managing Director di Urban Sports Club Italia.

Jutaijutsu

Altra tendenza interessante è l’arte marziale che si chiama Jutaijutsu, in quanto la sua unica depositaria in Italia è la scuola Yoshin Ryu, che conta oggi ben 9 sedi. Si tratta di un’arte marziale di meditazione e combattimento moderna ma che si rifà ad una tradizione del Giappone pre-medievale.

Obiettivo dichiarato del Jūtaijutsu è di permettere ai suoi praticanti di conoscersi meglio, “imparando a confrontarsi con gli altri, con il mondo e con la vita in maniera pacifica ma sicura”. Adatta tanto agli adulti quanto ai bambini, permette di fare ginnastica a corpo libero, esercizi di respirazione e di equilibrio, addirittura l’arrampicata. E si imparano, ovviamente, le tecniche di combattimento e di autodifesa.

Fitness o meglio: Fitlosophia

Cosa dire invece della Fitlosophia? FIT, benessere del corpo, LOve, amore per sé e per gli altri, SOPHIA, la crescita della nostra mente e anima. FITLOSOPHIA, un neologismo inventato da Alessandra Lakshmi Siliquini, che permette di raccontare la sintesi tra la conoscenza millenaria dello yoga e la cultura occidentale.

Lo scopo? Aiutare le persone a sentirsi sempre a proprio agio e a potersi concentrare su di sé. “Fitlosophia, spiega sul sito la sua creatrice, è anche un luogo in cui allenarsi alla felicità, attraverso la crescita personale e la ricerca del benessere interiore. Per questo lo Yoga è una delle discipline che offriamo alle nostre socie. Ma oltre a questo ci sono incontri di counselling, di rebirthing, di reiki, di cristallo terapia, di pulizia dell’aura… e molto ancora”.

Longevity Suite come fitness

Un altro format che sta trovando grande riscontro è la Longevity Suite, che si definisce “un innovativo Metodo Antiage per una vita lunga e piena di energia, in armonia tra Corpo, Mente e Spirito”. Tra i programmi a disposizione, lo Sleep better (per chi ha problemi col sonno) il Mind & body detox e l’ Energize. Molti di questi, tra le altre cose, prevedono oltre alle sessioni di crioterapia, e a vari programmi detox, trattamenti di mindfullness personalizzati.