I benefici dello Yoga, una pratica così antica eppure così moderna

Il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, si celebra la Giornata mondiale dello Yoga, l’antica disciplina che coinvolge mente e corpo favorendo un approccio olistico alla salute e al benessere della persona.

Lo Yoga è una pratica antica che affonda le sue radici nella cultura dell’antica India, ma nonostante la sua longeva storia, è ancora estremamente rilevante e adattabile alle esigenze della società moderna. Questo antico sistema di esercizio fisico, respirazione e meditazione offre una serie di benefici per la mente, il corpo e lo spirito. Scopriamo insieme come lo Yoga può migliorare la tua salute e portare equilibrio nella tua vita frenetica.

Tutti i benefici dello Yoga

Questa pratica è una delle più longeve, conosciute e adatte ad ogni necessità dell’individuo proprio grazie alla forte connessione psico-fisica che permette di generare risultati positivi a tutto tondo: ad esempio aiuta a rilassarsi e imparare a respirare sciogliendo lo stress della vita quotidiana, contribuisce a migliorare la forma fisica, a contrastare la depressione, permette di tenere sotto controllo la pressione sanguigna – anche in gravidanza – e può ridurre il rischio di comparsa di Alzheimer o diabete.

“Un altro fattore alla base della longevità di questa disciplina è la credibilità che la scienza le attribuisce; numerose sono le ricerche che sottolineano i vantaggi di una pratica regolare dello Yoga sulla salute, a ogni livello” spiega Barbara Gruich, insegnante certificata Yoga Alliance e yoga therapist nella tradizione di Krishnamachary in forza all’Aspria Harbour Club di Milano.

Gli esercizi di yoga e pilates infatti “permettono di far sviluppare la forza del core e i muscoli magri in modo completo, il che a sua volta migliorerà le prestazioni atletiche più in generale e donerà maggior flessibilità utile per la prevenzione di lesioni, mal di schiena e problemi di equilibrio. Non solo, con lo yoga si connette la mente con il corpo: mantenere la respirazione in sincronia con i movimenti infatti, richiede concentrazione per tutto il tempo trascorso sul tappetino”.

“Questa capacità di concentrarsi costantemente durante la lezione alla fine si estenderà ad altri aspetti della vita quotidiana, aumentando la produttività complessiva” aggiunge l’esperta.

“La consapevolezza è la prima chiave del nostro benessere nello stare al mondo. Ed è davanti ai nostri occhi come sia una qualità mancante ad ogni livello nel mondo di oggi. La capacità di essere presenti a noi stessi, consapevoli di noi e degli altri, qui ed ora, è fondamentale ed è uno dei grandi benefici che lo Yoga è in grado di offrire. Praticarlo con maestri di spessore e di grande e qualificata formazione è il modo migliore per scoprirlo e viverla”, commenta Giulia Borioli, Presidente di YogaFestival, il più grande raduno yogico di Italia.

21 giugno, Giornata mondiale dello Yoga

A Milano

I tappetini si distendono Mercoledì 21 giugno, dalle ore 19.00 all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, appuntamento irrinunciabile per i tantissimi, neofiti e praticanti esperti, che seguono lo yoga con passione e intento. “Sono consapevele” è il tema della sessione collettiva, gratuita e aperta a praticanti di ogni età e livello, che coinvolge i partecipanti in un’esperienza di Yoga dal vivo, fra musica, e pratica yoga, con il maestro spagnolo Carlos Fiel, medico, musicista, artista, insegnante yoga fin dagli anni ’70.

Carlos è stato monaco buddhista ma anche, in gioventù e con il fratello Emilio, fondatore della prima vera comune di Spagna, la Comunità Arcobaleno, attiva per oltre dieci anni come modello di vita comune autoregolata. Molto conosciuto anche in Italia grazie alla grande scuola di yoga Sadhana Italia con sede a Roma, attiva da oltre 20 anni.

A Roma

A Roma il 21 giugno c’è Summermela XI al Circo Massimo con una sessione aperta di yoga libera a tutti alle 18.30 in collaborazione con le principali associazioni dedite a questa disciplina e a seguire, intorno alle 20:30, il celebre Maestro Ustad Wasifuddin Dagar, accompagnato alle percussioni dal maestro Pandit Mohan S. Sharma (pakhawaj), propone una performance di Musica Classica Indiana Dhrupad.

Yoga da leggere

Da Eckhart Tolle a Charles Duhigg, Rakuten Kobo – tra le aziende leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale – svela una serie di titoli che invitano ad esplorare l’anima e la mente. Una selezione adatta a tutti gli amanti dello yoga, dai principianti ai più esperti, che offre un’opportunità di esplorare nuovi mondi attraverso l’ascolto e la lettura digitale.

C’è il best seller Metodo Mindfulness – 56 giorni alla felicità di Mark Williams e Danny Penman; Lo yoga nella vita di Donna Farhi; Vivere momento per momento di Jon Kabat-Zinn, un libro sulla meditazione terapeutica per combattere lo stress e per raggiungere un più alto livello di benessere e di salute; Il potere di adesso: Una guida all’illuminazione spirituale di Eckhart Tolle che si caratterizza per un linguaggio semplice e La dittatura delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle di Charles Duhigg.

