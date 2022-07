Yoga, tutti i benefici della posizione del bambino felice

E’ una delle posizioni di yoga più amate da chi pratica la disciplina: il bambino felice. Questa posizione, oltre ad essere tra le più gettonate, è anche ricca di benefici. Vediamoli tutti.

Il bambino felice è un’asana yoga che aiuta principalmente a rilassare e aprire i fianchi, oltre che ad allungare la colonna vertebrale e rilasciare la tensione nella parte bassa della schiena. Questa posizione di solito si fa all’inizio della pratica Yoga poiché aiuta a preparare il corpo, soprattutto se la pratica sarà incentrata sulla mobilità e sull’apertura i fianchi. A volte viene fatto anche alla fine della lezione in quanto aiuta a rilassarsi e integrare bene gli effetti della pratica.

Generalmente questa postura risulta semplice anche per i principianti, ma può essere alquanto intensa per le persone con eccessiva rigidità ai fianchi. In questi casi si può usare una cintura da yoga per sostenere i piedi. Altre varianti del bambino felice possono essere tenere una gamba distesa e appoggiata sul tappetino o tenere le cosce o le caviglie invece dei piedi.

Yoga, vantaggi della posizione del bambino felice

Allunga i muscoli dei fianchi esterni, dell’inguine, del torace e delle spalle. E’ una posa ideale per rilassare i muscoli intorno all’articolazione dell’anca, inclusi l’inguine, i fianchi e i muscoli posteriori della coscia.

Rafforza i muscoli delle braccia e delle spalle. Estende la regione del torace allungando le spalle e le braccia. È un’asana che favorisce positivamente l’aumento della flessibilità di tutto il corpo.

Rilassa i muscoli del pavimento pelvico. Allungando e rilasciando l’intera area dei fianchi e del bacino, rilassa i muscoli del pavimento pelvico.

Aiuta ad alleviare la tensione nella colonna vertebrale e nella zona lombosacrale. La posa del bambino felice è eccellente per allungare la parte bassa della schiena e ridurne i piccoli disagi, soprattutto se trascorri molte ore seduto al lavoro. È adatta anche per allineare la colonna vertebrale.

Riduce lo stress fisico e mentale. La pratica di questa posizione Yoga è ideale per alleviare lo stress e rilassare il nostro cervello. È una posizione che ti permette anche di esplorare e in un certo modo ricordare attraverso il tuo corpo i movimenti che facevi nella tua infanzia.

Migliora il processo digestivo. Il bambino felice aiuta a migliorare la digestione stimolando gli organi interni come i reni e la vescica grazie alla leggera pressione esercitata su di essi durante la sua pratica.

Aiuta ad alleviare i dolori mestruali. Essendo una postura che allunga l’interno cosce e i muscoli inguinali, può anche aiutare a ridurre i crampi mestruali e il disagio che potresti avere durante i primi giorni del ciclo.

Fornisce energia al corpo. La posizione del bambino felice funziona come posizione stimolante che energizza il tuo corpo e aumenta la circolazione sanguigna nella parte bassa della schiena. Questa asana è utile anche per le persone che soffrono di problemi di pressione alta.