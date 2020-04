Se cerchi una dieta per sgonfiare la pancia e depurare l’organismo, prova a seguire la dieta detox miracle che ti permette di drenare i liquidi e pedere peso in una settimana.

La dieta detox miracle è ideata dal dottor Robert Morse, biochimico naturopata ed è raccontata in un libro che ha venduto più di 4 milioni di copie.

Robert Morse fa parte dell’International Association of Naprapathic Physicians e dell’American Naturopathic Medical Association. Gestisce da diversi anni la Natural Health Clinic, God’s Herbs e Nature’s Botanical Pharmacy in Florida.

La dieta detox Miracle punta ad eliminare le tossine che si accumulano nel tuo organismo.

Ti sgonfi e perdi peso

Secondo quanto si legge nel libro del dottor Morse, se seguirai la sua dieta in soli 7 giorni potrai sgonfiarti e depurare l’organismo. I primi giorni perderai molti dei liquidi che causano i gonfiori e poi inizierai a smaltire anche i cuscinetti di grasso in eccesso.

La dieta detox miracle non è un regime rigido e drastico, l’importante è consumare solo i cibi che vengono consigliati dal dottor Morse, ossia frutta e verdura cotta o cruda, cereali integrali e tisane.

Il grande consumo di cereali, tisane, frutta e verdura che propone questa dieta è finalizzato a drenare i liquidi e sgonfiare la pancia.

Leggendo il libro scoprirai che la giornata deve sempre iniziare con un bicchiere di acqua tiepida con qualche goccia di limone, che aiuta a depurare l’organismo.

Tra un pasto e l’altro, poi, è necessario bere tisane e infusi curativi come quella al finocchio, alla menta, alla malva o alla curcuma, che ci aiutano a drenare i liquidi.

I pasti della dieta detox miracle

La colazione, da fare mezz’ora dopo aver bevuto acqua tiepida con limone, deve comprendere fiocchi di avena integrali cotti, frutta di stagione in pezzi e qualche seme oleoso.

A pranzo potete inserire dei carboidrati come riso o pasta integrale, circa 100 grammi, più verdure di stagione o insalata conditi con un cucchiaio di olio extravergine di oliva.

Aggiungete sempre un frutto di stagione.

A cena potete optare per minestre e zuppe di verdure in versione light senza patate, legumi o sale aggiunto, seguito da un’insalata verde.

Concludete la giornata con una tisana rilassante al finocchio, digestiva e drenante.

Foto in evidenza by Kimzy Nanney on Unsplash