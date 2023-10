Il Bonus Trasporti, il prezioso aiuto dedicato a lavoratori e studenti per favorire la mobilità sostenibile, tornerà a disposizione dal primo novembre con un nuovo stanziamento di 35 milioni di euro. Questa iniziativa, gestita tramite la piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offre un supporto finanziario concreto a coloro che ne hanno bisogno.

Bonus Trasporti 2023, nuovi fondi

Questa riapertura segue il secondo incremento del fondo, aggiungendo ulteriori risorse ai 100 milioni inizialmente destinati. L’aumento, disposto dal decreto legge n. 131/2023, dimostra l’impegno del governo nel rispondere alle esigenze emergenti e nel fornire assistenza a un numero sempre maggiore di persone.

L’obiettivo principale del Bonus Trasporti è quello di soddisfare le necessità di lavoratori e studenti, offrendo loro la possibilità di accedere a voucher dal valore massimo di 60 euro. Questi voucher possono essere utilizzati per l’acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sottolinea l’importanza di questa iniziativa. “Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile”, afferma. La Ministra aggiunge: “Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura.”

Come fare domanda

Per accedere al Bonus Trasporti, è possibile presentare domande online sulla piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le nuove disponibilità, insieme ai fondi residui generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati in ottobre 2023, offrono un’opportunità significativa per coloro che cercano un supporto finanziario per i loro spostamenti quotidiani.