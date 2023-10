Le pensioni nel 2024 subiranno significative modifiche, con il governo che presenta nuove proposte nella Manovra ancora in via di dettaglio. Da quota 103 si passerà a quota 104, mentre alcune opzioni come Ape Sociale e Opzione Donna saranno cancellate. Scopriamo le principali novità che riguardano pensionamenti anticipati, aumento delle pensioni minime e altro ancora.

Quota 104: Nuove Regole per il Pensionamento Anticipato

La tanto discussa Quota 104 prenderà il posto di Quota 103 dal 1 gennaio 2024. Questa nuova misura consentirà il pensionamento anticipato a chi ha 63 anni di età e 41 anni di contributi. Nonostante l’aumento dell’età anagrafica rispetto a Quota 103, il governo prevede meccanismi di incentivazione per coloro che decidono di rimanere al lavoro fino al raggiungimento della pensione di anzianità.

Fine di Ape Sociale e Opzione Donna: Il Nuovo Fondo ‘Unico’

Ape Sociale e Opzione Donna saranno cancellate, facendo spazio a un fondo ‘unico’ che mira a sostenere l’uscita dal lavoro di categorie come caregiver, disoccupati, lavoratori impegnati in mansioni gravose e disabili. Le nuove soglie di accesso varieranno, richiedendo 63 anni di età e 36 anni di contributi in generale, con una possibilità di abbassamento a 35 anni di contribuzione per le donne.

Aumento delle Pensioni Minime per gli Over 75

La Manovra 2024 introduce la ‘super rivalutazione’ per le pensioni degli over 75, con l’obiettivo di far superare i 600 euro al mese attuali. Gli over 65 vedranno anche un aumento più contenuto delle loro pensioni minime.

Conguaglio Perequazione Pensioni: Aumenti Basati sul Reddito

Dal 1 novembre 2023, la perequazione delle pensioni anticiperà il suo consueto termine di gennaio 2024. L’aumento degli assegni pensionistici, pari allo 0,8%, sarà differenziato in base al reddito. Le pensioni fino a 4 volte la minima riceveranno il 100% dell’aumento, mentre sopra questo tetto ci sarà un recupero progressivo.

Stop ai Vincoli Contributivi: Maggiori Opzioni per il Pensionamento

La Manovra elimina il vincolo del raggiungimento di almeno 1,5 volte il minimo (745,91 euro mensili) per il pensionamento di vecchiaia. Questo significa che i lavoratori interamente contributivi potranno accedere alla pensione senza restrizioni legate all’importo minimo.