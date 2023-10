Bonus Asilo Nido 2024: a chi spetta, come funziona, ISEE

Il sogno dell’asilo gratis per i secondogeniti in Italia ha avuto vita breve. La bozza della legge di Bilancio 2024 rivela che, anziché rendere gratuito l’asilo per i secondi figli, è previsto un incremento del bonus per coprire le rette. Tuttavia, le condizioni restrittive limitano l’accesso a questa agevolazione. Il Bonus Asilo Nido 2024 infatti, valevole sia per i nidi pubblici che privati, è destinato esclusivamente ai secondi figli nati dal primo gennaio 2024 in famiglie con già un minore sotto i 10 anni e un tetto Isee di massimo 40.000 euro.

Bonus Asilo Nido 2024: Cosa Cambia nel 2024

Il bonus asilo nido subisce un incremento notevole, arrivando a un massimo di 2.100 euro nel 2024. Tuttavia, questa opportunità è riservata solo a determinate famiglie. Ecco cosa cambierà:

Requisiti Isee: Solo le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ai 40.000 euro potranno beneficiare dell’aumento del bonus. Secondo Figlio: Il bonus è applicabile solo al secondo figlio nato dal primo gennaio 2024, a patto che nella stessa famiglia ci sia già un figlio con meno di 10 anni.

La Delusione del Sogno dell’Asilo Gratis

Inizialmente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva espresso l’intenzione di rendere completamente gratuito l’asilo per i secondi figli. Tuttavia, la bozza della legge di Bilancio ha svelato una realtà diversa. Il beneficio si traduce in un aumento della “misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.”

Limiti di Reddito e Crescita del Bonus

La bozza stabilisce un limite di reddito di 40.000 euro per i beneficiari del bonus. Coloro che rientrano in questa categoria vedranno l’aumento del bonus asilo nido a 2.100 euro. Questa misura rappresenta un incremento rispetto al precedente bonus introdotto nel 2020, che aveva portato il beneficio da 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro.

Dettagli Tecnici della Legge di Bilancio

La bozza della legge di Bilancio delinea chiaramente i dettagli della modifica legislativa. Il documento specifica che l’incremento del bonus è applicabile ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei familiari con un Isee fino a 40.000 euro, nei quali è già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.

Prospettive

Nonostante la delusione rispetto al sogno dell’asilo gratuito, l’incremento del bonus asilo nido rappresenta comunque un sostegno significativo alle famiglie italiane. Resta da vedere come questa modifica contribuirà al benessere delle famiglie e alla crescita della natalità nel contesto italiano.