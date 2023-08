Cos’è il “Bonus Nonni”? La Verità dietro la notizia che gira sul web

Negli ultimi giorni, è circolata una notizia che ha attirato l’attenzione di molti: il cosiddetto “Bonus Nonni” da 2.000 euro. Tuttavia, è importante chiarire fin da subito che si tratta di una fake news creata per generare click e visualizzazioni, alimentando le speranze di molte famiglie che affrontano le sfide dell’estate.

Bonus Nonni, l’origine dietro la Fake News

La stagione estiva, con la chiusura delle scuole, rappresenta un dilemma per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. La questione principale è: come occuparsi dei figli durante le giornate in cui i genitori sono al lavoro? Questa esigenza ha dato origine alla falsa notizia del “Bonus Nonni”.

La realtà è che non esiste alcun “Bonus Nonni”. Le testate online che hanno diffuso questa notizia sono state mosse dalla speranza di attirare l’interesse del pubblico e ottenere clic sulle loro pagine. In un periodo in cui molte famiglie cercano soluzioni pratiche per garantire l’assistenza ai propri figli durante l’estate, questa notizia falsa è diventata oggetto di discussioni.

La verità dietro la notizia

La necessità di affidare i bambini a professionisti durante l’estate ha portato a fraintendere il concetto di “Bonus Nonni”. In realtà, si tratta di una stima dei costi che le famiglie dovrebbero sostenere se decidessero di far partecipare i loro figli a campi estivi o di assumere baby-sitter durante i mesi estivi.

Considerando un periodo di tre mesi, durante i quali i genitori possono essere impegnati al lavoro, si è ipotizzato un costo che oscilla dai 900 ai 1.500 euro per dieci settimane di campo estivo per ogni bambino. Se invece si optasse per una baby-sitter, il costo aumenterebbe notevolmente, arrivando anche a 2.000 euro o più per due bambini.

In un momento in cui molte famiglie si trovano a dover fare scelte importanti riguardo all’assistenza ai propri figli durante l’estate, è fondamentale diffidare dalle notizie false e fare affidamento su fonti affidabili e ufficiali.

Per chi cerca soluzioni pratiche per la cura dei propri figli durante l’estate, è importante informarsi sui servizi disponibili nelle proprie aree locali, tenendo conto delle proprie esigenze finanziarie e familiari. Mentre il “Bonus Nonni” si rivela essere una semplice fake news, ci sono ancora molte risorse e opzioni valide a disposizione delle famiglie che cercano assistenza durante i mesi estivi.

Crediti fotografici: Foto di Pixabay